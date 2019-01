Prevén aumento en el precio de la tortilla en Playa

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Asociación de los Industriales de la Masa y la Tortilla informó que los establecimientos podrán aumentar el precio del producto, no obstante que el precio de los combustibles se ha mantenido en los mismos costos en el inicio del año.

De acuerdo con Rubén Montalvo Morales, presidente de la organización, cada uno de los establecimientos afiliados pueden aumentar el producto a su conveniencia y justificado en la constante alza de los precios del maíz y la harina, insumos básicos para elaborar la tortilla.

Además, al no ser un producto con el precio controlado, el particular vendedor de tortilla o fabricante puede realizar los ajustes necesarios al costo de venta; no obstante, dijo Montalvo Morales, que en la mayoría de los establecimientos el precio del kilogramo de la tortilla se mantiene en 18 pesos.

“Que nos pongamos de acuerdo para aumentar todos al mismo tiempo, no se va a dar porque eso está en contra de la ley, pero de que lo pueden aumentar eso se va a dar porque se necesita”, dijo Montalvo Morales.

La organización cuenta con alrededor de 100 afiliados. En el inicio del año el precio de la gasolina Magna se ha mantenido en la mayoría de las gasolineras en 18.90 pesos el litro, contrario al último mes del año pasado, cuando llegó a cotizarse en 19.50 pesos por litro; el de la Premium ronda en un promedio de 20 pesos y el diesel de manera similar.

El líder de los industriales de la masa y la tortilla consideró que el precio de la tarifa de luz y los productos que ocupan para darle mantenimiento a las máquinas tortilladoras son otros factores que estimulan a que el precio de la tortilla pueda elevarse de manera inmediata.

En caso de que el aumente lo hagan los tortilleros, éste sería a lo mucho en un peso sobre el precio que actualmente mantienen.