Se satura la página de preinscripciones de la SEQ

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Más de 300 mil usuarios ingresaron ayer al portal de preinscripción en el nivel básico de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), lo que provocó una saturación en la página durante varias horas.

Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte, informó que esto se debió a los cambios de escuela y la desinformación de algunos padres que intentaron preinscribir a sus hijos a otro grado que no es primero de primaria o secundaria.

También te puede interesar: Preinscripciones inician en febrero y serán de esta forma...

“El niño que está en segundo de preescolar no tiene ningún problema porque automáticamente lo preinscribimos al tercer grado en la escuela que estaba estudiando, los chicos que salen del primero al quinto grado de primaria tampoco tienen problema, no es necesario que hagan el trámite”, explicó el docente.

De acuerdo con la dependencia, este fue el motivo por el cual sus servidores colapsaron durante las primeras horas del 1 de febrero, y permanecieron así hasta alrededor del mediodía, momento en que el servicio se reanudó de forma intermitente.

A pesar de que se esperaban más 500 padres de familia en las instalaciones de la SEQ en la zona norte, únicamente se presentó 100 personas debido a que la mayoría optó por el trámite en línea.

“Nosotros estamos preparados con nuestros dos módulos para atender a quienes vengan, porque aquí podemos acceder más fácilmente al sistema y acomodar las preinscripciones”, dijo Gorocica Moreno, quien recordó que el lunes es día inhábil, por lo que la Secretaría no tendrá actividades, hasta el martes 5 de febrero.

Por su parte, padres de familia que intentaron utilizar el portal externaron su enojo por no poder realizar el trámite en línea.

“Este año me tocó preinscribir a mi hijo a primero de primaria, pero el anterior ocurrió lo mismo con el que va a la secundaria, con él no pude inscribirlo en el turno que quería porque la página estaba caída desde el primer minuto, y estuve intentando entrar por dos horas, y luego al día siguiente fue igual, espero que ahora no me pase lo mismo”, dijo Héctor Carrasco.

Sobre esa preocupación de los padres de familia, el subsecretario de Educación en zona norte señaló que existen suficientes espacios en el nivel básico, además de que se van a construir 13 escuelas para el siguiente ciclo escolar.