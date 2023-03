Preocupa aumento en consumo de ‘drogas duras’ en Cancún: Imca

Los casos de consumo de la droga cristal que fueron atendidos por las autoridades de Benito Juárez en 2022 superaron a los reportes de consumidores de marihuana del mismo año.

De acuerdo con información del Instituto Municipal contra las Adicciones (Imca), el año pasado se recibieron a 35 personas adictas al cristal, mientras que de marihuana a 33; una gran diferencia comparado con los casos del 2021, cuando se atendieron a 63 consumidores de marihuana, y sólo a 17 de cristal.

Y en lo que va del 2023, se han contado 10 casos de personas adictas a la marihuana, y cinco al cristal.

Oscar Guzmán Zerecero, director general del Imca, señaló que las personas que se atienden en el Imca provienen de distintas regiones de la ciudad, principalmente de las que tienen condiciones económicas más limitadas, ya que la gente más adinerada llega a optar por algún médico de renombre y no por el instituto.