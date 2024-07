Preparan campaña para registros extemporáneos en Cancún

Una nueva campaña para hacer registros extemporáneos de ciudadanos se busca implementar en Cancún, ante la necesidad que se ha detectado de hacer este trámite en diversos puntos de la ciudad.

Marcos Basilio Saldívar, director del Registro Civil de Benito Juárez, señaló que para el resto del 2024 se busca hacer la campaña de la Niñez nos Une. Con esta se pretenden hacer al menos los mismos registros fuera de tiempo que se hicieron en el 2023 para niños de seis meses a 17 años y 11 meses de edad.

“Lo que nosotros buscamos es acercar el registro civil a la gente. Atender todos los casos de niñas y niños que no cuenten con acta de nacimiento”, mencionó.

El director reconoció que las colonias en la periferia de la ciudad están marcadas como zonas prioritarias. Pero el objetivo de la campaña de este 2024 es llevar el trámite de registro

Actualmente, se está en gestiones con dependencias como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Benito Juárez, o el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Geavig, entre otras, para decidir cuándo comenzar la campaña y cuál va a ser la dinámica.

Cabe resaltar que los registros se han necesitado este año, según datos del Registro Civil de Benito Juárez, en las nueve oficialías se han atendido de enero a junio 548 registros para menores de seis meses a siete años de edad. Y para menores ocho años a 17 años de edad ya hubo alrededor de 150 registros.

“La dinámica es pasar al DIF municipal, levantar sus comparecencias de hechos. Del DIF van al módulo que tenemos en la región 94 a ingresar la documentación para el levantamiento las solicitudes de las constancias. Estas solicitudes se turnan a Chetumal, y la dirección general nos envía las constancias”, explicó.

Ya al recibir las constancias desde la Dirección General de Registro Civil de Quintana Roo, se programa con quienes solicitaron la entrega de las actas.

Basilio Saldívar resaltó que una persona que no cuenta con un acta de nacimiento es como si no existiera, y no puede acceder a servicios públicos como de salud, la educación, y no tiene certeza jurídica.

En los próximos días se va a publicar la convocatoria de la campaña en las redes sociales del Registro Civil de Cancún.

Finalmente, según información del Ayuntamiento de Benito Juárez, durante el 2023 se entregó un estimado de 200 actas de registro extemporáneo a menores de seis meses a 17 años de edad, con la campaña de la Niñez nos Une.