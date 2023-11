Preparan coloquio para impulsar el arte en Quintana Roo

Un coloquio para impulsar el desarrollo de las prácticas y actividades de arte en Quintana Roo se prepara, para ejercer mejor presupuesto cultural estatal y terminar con la falta de actividades y producciones culturales.

Perla Paola Sánchez Vázquez, presidenta del Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes de Quintana Roo, declaró que el Coloquio Estatal de Políticas Culturales busca resolver problemáticas los artistas y las instituciones.

Entre éstas están la no aplicación de un fondo estatal de cultura para hacer producciones artísticas en el estado, el que no haya un fondo de becas, no hay escuelas profesionales de arte en los 11 municipios, y las que hay, como la Escuela de Música en el Parque de la Equidad, no tienen asignado presupuesto.

Cabe señalar que según la Ley de Cultura y la Artes de Quintana Roo, hay un Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (Fonesca), para impulsar el desarrollo de las actividades culturales en el estado y fortalecer las instituciones que enseñan expresiones artísticas.

Además, la recomendación relativa a la condición del artista de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (Unesco), establece que las personas tienen derecho a las actividades artísticas, y el gobierno el deber de generar estas experiencias.

“Vamos a hablar de las buenas prácticas de los gobiernos para extender estos derechos culturales a los que nosotros somos también responsables de exigirlos. Se propondrían nuevas prácticas para asignar presupuesto para activar más las casas de cultura del estado”, señaló.

La entrevistada aclaró que en el coloquio se buscará activar el Fonesca, generar recursos estatales para los recintos estatales que son las casas de cultura o la Escuela de Música y Danza en Chetumal, echar a andar programas de profesionalización de los maestros y artistas, educación continua.

También invitar gente profesional para dar cursos, tener encuentros nacionales y generar vínculos con los sistemas nacionales de creadores.

El coloquio está en preparación para hacerse en febrero del 2024 en Cancún, y con esto se espera apoyar a más de 10 mil artistas que están dedicados a las artes escénicas, canto, artesanías, entre otras.

Se invitarán a presidentes municipales, directores municipales de cultura, de turismo, gestores culturales, artistas, e iniciativa privada, para abordar buenas prácticas, arte y cultura, cultura popular, tendencias de turismo cultural, y más temas.

Por otra parte, la entrevistada mencionó que la convocatoria para la segunda edición de los premios Sasil ya está disponible. Se llevará a cabo el 16 de marzo del 2024 en Bacalar, y premiará a la trayectoria de los artistas del estado, a los mejores en las artes escénicas, artes visuales en 2D y 3D, y al arte escrito.