Preparan la creación de la Secretaría de Gobierno en Carrillo Puerto

La presidenta municipal, Mary Hernández Solís, anunció que en la próxima sesión de cabildo presentará una propuesta para realizar ajustes en el organigrama municipal y la creación de una nueva Secretaría de Gobierno.

La mandataria municipal expuso que esto se debe al objetivo de mejorar la funcionalidad del ayuntamiento y optimizar la atención a los ciudadanos, debido a que como nueva administración, la calidad en el servicio, la eficiencia de la comuna debe ser aún mejor para un desarrollo adecuado.

“La administración pasada que me tocó representar no fue fácil, pero en esos tres años no le fallamos al pueblo, nos fajamos y sacamos a flote el desarrollo, claro que hubieron dificultades, pero también aprendimos de ello y ahora, toca mejorar por el bien de nuestro municipio”.