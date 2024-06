Un frente ciudadanos de Felipe Carrillo Puerto están organizando una manifestación pacífica en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a las constantes fallas en el suministro eléctrico que han afectado gravemente al municipio.

Rasiel Toh Martín, miembro del frente en el municipio, explicó que desde principios y mediados de mayo, la problemática se ha intensificado, con frecuentes bajones de tensión que han dejado a colonias y comunidades sin suministro eléctrico durante varias horas, e incluso días, a pesar de las constantes llamadas a la CFE para buscar una solución, los residentes han sido ignorados.

” Los ciudadanos ya estamos hartos con esta situación y lo que queremos es que se nos escuche, pero más allá de que alguien no oiga, es que nos brinden una solución, somos muchos ciudadanos que nos estamos reuniendo para hacerle frente a esta problemática que nos está afectado a todos, más con este intenso calor que nos está golpeando”.

Preparan manifestación contra la CFE por fallas de luz en la zona maya / (Foto: Sipse)

Añadió que sus exigencias es que la Comisión ofrezca una garantía en la atención y reparación de los aparatos eléctricos dañados por los constantes bajones de tensión. Además, se solicita una reunión con el gerente local de la CFE para abordar estos problemas directamente y buscar soluciones efectivas. Asimismo, aseguró que se está demandando que se incluya algún subsidio adicional debido a la alta tarifa que los residentes deben pagar, a pesar del servicio deficiente, entre otras, pero el tema urgente es que no los dejen sin ese recurso indispensable, necesitan mantener en buenas condiciones sus alimentos, tienen que prender sus ventiladores y hasta aires acondicionados.

” La organización de la manifestación se está llevando a cabo en conjunto con la sociedad civil de Carrillo. Estamos tomando los acuerdos necesarios, una vez que se precise el día y la fecha de la protesta, se lanzará una convocatoria formal para que todos los afectados puedan unirse y hacer escuchar su voz, porque es la única forma en la que podremos hacer valer nuestros derechos”.

Toh Martín, destacó que la manifestación busca no solo visibilizar la situación, sino también obtener compromisos concretos de la CFE para mejorar el suministro eléctrico y asegurar que los habitantes de reciban el servicio de calidad que merecen, pues no es algo que se les está regalando, sino que pagan por ello, aunque les hagan cobros excesivos, no hay forma de poder no cumplir con sus responsabilidades.