Preparan reformas a la Ley de Movilidad para regular mototaxis

Ante el aumento de violencia entre taxistas con otros gremios transportistas, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) prepara una serie de propuestas a la ley estatal en la materia, que permitirá operar de manera legal a mototaxis, diligencieros, plataformas digitales en servicio de carga y de comida.

Rodrigo Alcázar Urrutia, director general del Imoveqroo, señaló que el objetivo de ello es regular a estos gremios para que puedan operar dentro del marco legal y mantener el orden en la movilidad a nivel estatal.

“Ahorita, lo que se va a hacer es reformas a la ley actual para poder operar y contemplar a todos los usuarios, como son los mototaxis, los diligencieros, el transporte de carga privado, todas las plataformas digitales en el tema de carga, los servicios de comida por plataformas digitales. Todo eso se tiene que regular para tenerlos ordenados”.

Señaló que personal del Imoveqroo trabaja con los diputados de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, con el objetivo de que el grupo de propuestas entre a comisiones antes de que finalice el año y los diputados comiencen el análisis de los cambios propuestos para que, en caso de ser aprobados, se puedan implementar a principios del próximo año.

El funcionario subrayó la necesidad de regular estos servicios, pues actualmente funcionan a través de la oferta y la demanda. Muestra de ello, es el servicio que ofrecen los mototaxis, quienes operan con tarifas que no están avaladas ni reguladas, porque este gremio no se encuentra dentro de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y, por lo tanto, el Imoveqroo no puede actuar.

“Los mototaxis hoy no están regulados, pueden cobrar lo que la gente quiera pagar. No tienen tarifa porque no existen en la Ley de Movilidad, son ilegales, por eso es importante regularlos, porque así se garantizaría que además cuenten con seguro, que los vehículos sean de agencia y no ‘hechizos’, que cobren las tarifas que el Imoveqroo ponga en su momento. Ese es el beneficio de la regulación, hoy hacen lo que quieren porque están fuera de la ley”.

Por ello, dijo que lo que se busca es que estas reformas “entren rápido para regular a todos, que todos estén contemplados porque no se puede hablar de un sistema de movilidad, cuando hay gente que está operando, pero está fuera de la ley”.

Sobre si se replanteará el otorgamiento de concesiones y también facilitar la apertura para que más plataformas digitales de transporte puedan operar en el estado, Alcázar Urrutia indicó que las condiciones ya están establecidas en el capítulo 7 de la actual Ley de Movilidad estatal, por lo que no se contempla, de momento, plantear cambios al respecto de manera inmediata.