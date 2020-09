Preparatorias de Quintana Roo esperaron al semáforo amarillo para exigir cuotas ‘voluntarias’

El cobro de cuotas “voluntarias” en las escuelas públicas de Quintana Roo sigue asediando a los padres de familia, que aprovechan las redes sociales para denunciar el condicionamiento de pagos que pueden alcanzar 800 pesos dependiendo de cada plantel en el medio superior.

El presidente de la Asociación de Padres y Madres de Familia de Quintana Roo, Sergio Acosta Manzanero, confirmó que tan sólo en Othón P. Blanco más de 200 alumnos de bachillerato han denunciado esta situación, aunque el problema es generalizado en todo el estado, principalmente en el municipio de Benito Juárez.

Planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), Colegios de Bachilleres (Cobach) y Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) cobran las aportaciones más altas, de entre 500 a 800 pesos, más costos de inscripción que van desde los mil 500 pesos, y libros que oscilan entre los 450 hasta los 680 pesos.

Mencionó que ya están en pláticas con la Secretaría de Educación de Quintana Roo y los administradores de los diferentes planteles en el estado, para solucionar este problema.

De acuerdo con las quejas de los padres de familia, cuando inició el ciclo escolar 2020-2021 el pasado 24 de agosto no les cobraron ninguna cuota, ya que las clases eran impartidas en cada uno de los hogares.

Pero una vez que el semáforo epidemiológico del estado avanzó al color amarillo, los directores de los diferentes planteles les informaron que, si querían ser tomados en cuenta en el regreso a las clases presenciales debían cumplir con todos estos pagos.