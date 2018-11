“New York, New York”, mueve a cancunenses

Faride Cetina / SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A partir de las ocho de la noche empezó a llegar la gente al Teatro de Cancún, con el propósito de disfrutar una velada que incluyó lo mejor del swing jazz, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Cancún y sus invitados especiales, que en esta ocasión fueron el cuarteto eléctrico conformado por Hiram Gómez, Gonzalo Grasetti, Julio Baró y Rubén Oyalvides, y el director David Hernández Bretón, y los solistas Christian Pappas y Paloma Ledgard.

Alrededor de las 20 horas con 43 minutos se dio la tercera llamada, se redujeron las luces, la asistencia que estaba de pie tomó sus asientos y salió a escena el primer concertino de la orquesta para afinar los instrumentos de los ejecutantes, y luego dar lugar al director originario de la Ciudad de México, quien fue recibido por el respetable con un caluroso aplauso, dio las buenas noches y aprovechó el momento para compartir con la gente que regresaba a Cancún después de dos años, y que en conjunto con el Patronato para la Cultura y las Artes habían decidido ofrecer un concierto dedicado a la ciudad que nunca duerme, Nueva York, a la intensidad del Times Square (una intersección de calles en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, los clubes de la Calle 57, los restaurantes de la pequeña Italia, las grandes tiendas de música y Broadway.

“Nueva York es una ciudad fantástica y que vibra a cada instante y cada momento, por eso decidimos dedicarle este programa y también porque allí nació Frank Sinatra, en la pequeña Italia, creció entre golpeadores, bravucones y gánster, y se tejió una carrera como un fantástico cantante de jazz, la voz, le decían”, expresó Hernández.

Posteriormente presentó a la voz masculina que engalanaría la velada, quien interpretaría “The way you look tonight”, previo a entonarla, comentó que para él era un gran placer estar frente al público para disfrutar juntos de grandes canciones y expresó que el tema iba con dedicatoria “De Manuel para Martha”, agregó.

En medio de un gran ambiente musical y la interacción de los cantantes y el director invitado con el público asistente, se disfrutó de canciones como “My Funny Valentine”, “For once in my life”, “Over the rainbow”, “Feeling Good”, “Something Stupid”, “People”, “Strangers in the Night”, “Mack the Knife”, “Fly me to the moon” y, por supuesto, “New York, New York”, canción que el público pidió cuando el concierto aparentemente había terminado.

La asistencia disfrutó al máximo la velada, se les veía contentos y receptivos con la propuesta de los talentosos músicos y cantantes a tal grado que aplaudían con constancia, se veía el vaivén de los cuerpos y algunas cabezas moverse al son de la música, y los pies golpetear el piso al compás de este peculiar estilo musical. El concierto culminó con la asistencia puesta de pie alrededor de las 22 horas con 23 minutos.