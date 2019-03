Presentan la edición XXXV del Maratón Internacional de Cancún 2019

Redacción/Ángel Villegas



Cancún, Quintana Roo.- Corregida y aumentada será la histórica edición XXXV del Maratón Internacional de Cancún 2019, el próximo 7 de diciembre.

Tras el anuncio que realizó el Instituto Municipal del Deporte, presidido por su titular, David Martínez González, además de un comité organizador integrado por empresarios y autoridades del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, uno de los puntos importantes de cara a la justa de este año, sin duda, es la nueva ruta, con la finalidad de afectar lo menos posible a la ciudadanía, pero también ‘hacer un evento con identidad para los benitojuarenses y sea arropado por los turistas y los que vienen a participar’, estimó Martínez González durante el encuentro con los medios en el Grand Royal Park.

“En cuanto a la ruta, esto ha sido un tema que año con año, hay ciertas personas que no están de acuerdo por la afectación y el cierre de la Zona Hotelera. En esta ocasión, buscamos modificarla un poco, los cierres y las vueltas de los 21 Kilómetros ya no será hasta Pok Ta Pok, donde más o menos era la vuelta. Ahora, sería a la altura del puente del Calinda, el kilómetro 4 ó 4.5, mientras que la de los 42, del Maratón completo, antes era en Playa Delfines y con esta nueva pretendemos, que sea no más allá del Melody Maker.

¿Qué buscamos con esto? Pues que tenga una afectación máxima de aproximadamente 12 kilómetros dentro de la Zona Hotelera y libera a todos los hoteles, valga la redundancia, como a todo el tema turístico del 12.5 para atrás. De esta manera, facilitaría los traslados y quizá, los turistas que a lo mejor no están aquí por la carrera, puedan seguir disfrutando del destino”, comentó.

Agregó que ‘arrancarían de la misma manera, llegan hasta Zalia, salen de aquí, regresan como lo hacen normalmente, entran al table y en vez de irse a la Zona Hotelera, tomarían Tajamar; en este punto dan una vuelta, salen por el Monteverde, se vuelven ir a Zalia, regresan por la Bonampak y ahora sí ya se meten a Zona Hotelera’.

“En la parte de la Bonampak, la ruta centro es lo más sencillo en cuanto a operatividad y afecta lo menos posible, sin meternos a la Tulum, Kabah o la Uxmal. Queremos que esa ruta se haga doble y así reducimos lo que son los kilómetros a los que entramos a la Zona Hotelera”, estimó.

Esta nueva ruta, como pretende el IMD, todavía deberá ser validada por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).