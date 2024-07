Presionan vecinos chetumaleños a la CFE para que les reinstalen la luz

Presionados por la manifestación de habitantes chetumaleños que llevaban 42 horas sin luz, personal de la Comisión Federal de Electricidad se apresuraron a instalar el transformador que resultó dañado en la colonia 8 de octubre.

Desde temprana hora los vecinos de esta demarcación se presentaron en las oficinas de la CFE en la capital del Estado, para exigir a la paraestatal la reparación del tendido eléctrico en la zona, pues desde hace casi dos días se habían quedado sin energía.

“Lo que nos dijeron fue que reventó un transformador porque según, no soportó la demanda de electricidad en que todos prendimos nuestros aires acondicionados. Pero eso no es nuestra responsabilidad: nosotros pagamos puntualmente nuestros recibos para tener una atención de calidad, y si no invirtieron en mejorar la infraestructura eléctrica no es nuestra culpa”, declaró don Lorenzo García Tun, uno de los afectados.