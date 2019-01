Dejan sin presupuesto proyecto cultural de Solidaridad

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Cámara de Diputados dejó fuera un proyecto cultural para colonias y fraccionamientos de Playa del Carmen, donde el municipio de Solidaridad pretendía una asignación presupuestal por 52 millones de pesos.

Luis Ernesto López Vargas, director del Instituto Municipal para la Cultura y las Artes de Solidaridad (Imcas), dijo que al no haber recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación buscan un recurso similar, ahora ante la Secretaría de Cultura.

“Nosotros creemos que hay cambio en la forma de otorgar esos recursos, no hubo asignación para proyectos municipales, hubo, si no me equivoco, asignaciones para proyectos en Cozumel, otro en Cancún y uno para Chetumal pero son proyectos muy pequeños y ciudadanos (…) no hubo para municipios en esta primera lista. Ahora estamos en contacto con la Secretaría de Cultura para acceder a otro tipo de programas, no quiere decir que ya nos quedamos fuera, pero vamos a buscar otra vía para poder tener el recurso, con Alejandra Frausto (secretaria de Cultura a nivel federal)”, explicó López Vargas.

El dinero que pretendía el municipio era para un proyecto integral cultural que buscaba fomentar el arte por parte de toda comunidad artística.

Incluía la rehabilitación de casetas de policías abandonadas para que fueran ocupadas como espacios culturales, clases de pinturas en las colonias, pago económico a grupos musicales, compra de instrumentos musicales, difusión de la información de eventos artísticos, y la posibilidad de edición de libros.

“Era un solo proyecto, muy amplio que tenía como meta irnos a todas las colonias, a todos los parques, incluso había casa abierta con los artistas para compartir lo que ellos saben, queríamos involucrar a toda la comunidad artística posible, para capacitarla, comparar los instrumentos y para que ellos pudieran fomentar educativamente para sensibilizar en el arte”, agregó el funcionario.

Solidaridad recibió un recurso similar en 2015, de 10 millones de pesos, igual gestionado por Luis Ernesto López Vargas, quien fungió como director de lo que era el “Instituto de Cultura de Solidaridad”, en el periodo de 2013-2016.

Será en los próximos dos meses cuando la autoridad municipal sostenga una reunión con Alejandra Frausto para hablar sobre la situación cultural y artística por la que atraviesa el municipio de Solidaridad.

Para hacer frente a los compromisos en la materia, el Imcas se apoyará en un concierto a beneficio de sus proyectos culturales que ofrecerá la cantante Eugenia León, el próximo 14 de febrero en el Teatro de la Ciudad. López Vargas invitó a la población a adquirir sus boletos en la página de internet: tusboletos.mx