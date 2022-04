Prevén el arribo de 15 mil turistas de cruceros a Mahahual

Para esta Semana Santa 2022, el destino turístico de Mahahual, municipio de Othón P. Blanco, se beneficiará con el arribo de 15 mil turistas extranjeros, en promedio, que llegan a bordo de cinco hoteles flotantes. En todo el año, se espera que lleguen al destino 386 barcos.

De acuerdo con el calendario de arribos de Promociones Turísticas Mahahual S.A. de C.V., el jueves y viernes llegan dos cruceros, respectivamente, al Muelle Costa Maya; aunque el sábado descansan las actividades, el domingo se reactiva con la llegada de un crucero.

Según las estimaciones, cada barco trae en promedio tres mil pasajeros, por lo que en caso de que todos bajen a suelo mexicano, a conocer las maravillas naturales como la zona de playas y las ruinas, que son el principal atractivo, entonces se podrá captar esa cifra total.

De todas formas, los restaurantes, comercios, los que ofertan las actividades turísticas náuticas y de servicios de relajación, así como el transporte y los tour operadores, captarán a ese turista extranjero que baje a la Grand Costa Maya.

Se trata de los buques Celebrity Edge y Allure Of The Seas, que atracan el jueves en el muelle: el Norwegian Dawn y Norwegian Breakaway, el viernes; en tanto que el domingo se engalana Mahahual con la presencia del Adventure Of The Seas.

Javier Pérez, gerente del Puerto Costa Maya, destacó que la reactivación económica impacta de manera positiva a Mahahual y a las comunidades aledañas, porque con el arribo de cruceristas se requiere de mayor demanda de productos y servicios y la economía local se beneficia.

“Tour operadores llevan turistas hasta Kohunlich, es muy bueno porque la derrama se da para todos, el mismo transporte que se genera para todos lados es un punto bastante interesante. Al final se ofrecen los servicios y cada quien escoge. El tiempo promedio es entre ocho y 10 horas” dijo el gerente.

Resaltó que el seguimiento de las medidas sanitarias todavía está vigente, por lo que el uso de cubrebocas será una de las medidas principales, para la prevención del Covid-19 y siga el arribo de cruceros.

También te puede interesar:

Crucero más grande del mundo llega hoy a Mahahual

Wonder of The Seas: El crucero más grande del mundo llega a Cozumel

Turistas de cruceros dejaron 4 mil millones de dólares al estado