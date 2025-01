Prevén instalación de cuatro kioskos digitales para atención ciudadana en Cancún

Con la transición hacia la simplificación y digitalización de trámites que lleva a cabo el Ayuntamiento de Benito Juárez, se prevé la instalación de al menos cuatro kioscos de atención electrónica en diferentes puntos de la ciudad, a fin de que los ciudadanos puedan expedirse actas de nacimiento, cédulas catastrales, entre otros documentos con mayor facilidad.

El regidor presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria, Jorge Rodríguez Méndez mencionó que para ello se analiza con la Secretaría Técnica del gobierno municipal la renovación del contrato con la empresa Smart eGov, que es la que les expide las licencias que permiten realizar algunos trámites digitales, por lo que se hacen las negociaciones a fin de que puedan brindar el servicio de kioskos digitales.

En tanto, se trabaja con el contrato con la empresa que estará listo en unos 15 días, donde se estarán definiendo cuáles son los trámites que pueden ingresar a estos puntos de atención digital.

El entrevistado expuso que en estos pabellones se podrán expedir actas de nacimiento, cédulas catastrales, algunas anuencias, y agregó que al contar con la licencia de funcionamiento en línea se abren las posibilidades para que este año pueda estar operando este proyecto.

"No implica un gasto para el Ayuntamiento, simplemente la empresa cobraría una pequeña comisión al usuario, pero en ese sentido estamos viendo el cómo ayudar a la ciudadanía y que esta comisión no se le cobre o lo absorba el municipio, pero estamos buscando el mecanismo para que el usuario no tenga esta carga", señaló.