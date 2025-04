Prevén más seguridad en temporada de Semana Santa en destinos de Q. Roo

Rumbo a la temporada vacacional de Semana Santa, no se prevé que haya afectación en el arribo de turismo a los destinos de Quintana Roo tras hechos de violencia ocurridos recientemente.

Lenin Amaro Betancourt, presidente de la Comisión de Turismo y Coordinador del Sureste de la Asociación de Consejos Empresariales Regionales, confió en las autoridades en la resolución de estos casos.

“En esta temporada no vemos esa afectación inmediata, pero a la imagen sin duda alguna le pega y se tiene que tomar con inteligencia para que eso no suceda”, sostuvo el también ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial.