¡Alerta mujeres! Hagan esto y eviten ser 'presas' fáciles

CANCÚN, Q. Roo.- Ser víctima de un delincuente, en la mayoría de los casos no un acto completamente al azar, los agresores suelen buscar señales de debilidad en sus víctimas; hay personas que suelen ser blancos fáciles, por lo que los asaltantes optan por agredir mujeres. En el 2018, se registraron más de 50 denuncias de robo y se abrieron carpetas de investigación en Cancún.

Esto es lo que debes de saber, pon atención para prevenir ser víctima de algún delito.

Recuerda que el delincuente no tiene un aspecto determinado, puede ser hombre o mujer, por lo que el modelo de ladrón mal vestido, ya es del pasado.

Lo que debes de observar siempre:

- El comportamiento.

- Las manos (generalmente escondidas en los bolsos).

- Los ojos (dicen que los ojos son el reflejo del alma, y esto es verdad: observe los ojos y sabrá si tiene mala intención o no).

Al caminar:

-Cambia de vereda y observa cómo se comporta el sospechoso.

- Si el sospechoso cambia también cambia su camino, la probabilidad de que te aborde se vuelve mucho mayor.

-No permitas que el sospechoso “cierre el espacio”. Si esto ocurre no tendrás nada más que hacer. El delincuente habrá ganado.

Para que el delincuente no “cierre el espacio”:

- Busca un lugar donde protegerte, un lugar bastante concurrido o con policías o personal de seguridad.

-Si no hay dónde protegerse cambia la dirección en la que caminas. De esta forma mantienes el espacio entre los dos.

En el estacionamiento

-Nunca permanezcas dentro del auto estacionado. Si lo haces te conviertes en la víctima perfecta.

-No dejes ningún objeto dentro del auto; pon todo en el baúl. Si te estacionas siempre en la misma zona y le robaron la tapa del tanque de nafta, cambie todas las llaves de su auto. Hay delincuentes que roban la tapa para hacer copia de las llaves.

-Antes de estacionar (o cuando vuelvas) mira a tu alrededor para ver si hay una persona o una situación sospechosa.

Áreas de riesgo en el semáforo

-En general el carril central es el más seguro porque el delincuente actúa en la vereda o en el cantero central.

-Procura mantener la distancia con el vehículo que lo precede, la suficiente como para ver las ruedas traseras del auto.

-De esta forma puedes salir rápidamente del lugar sin hacer maniobras riesgosas.

-Si la intención es robar un vehículo, las primeras posiciones son las más peligrosas, porque el delincuente tiene espacio libre por delante para dejar el lugar rápidamente.

-Si la intención es robar objetos, las últimas posiciones son peligrosas, porque el ladrón puede huir por detrás del vehículo sin transitar entre autos detenidos.

En el cajero automático

REGLA N.º 1: Nunca utilices cajeros automáticos de noche. Todos los que entran a un cajero automático durante la noche salen con dinero. Nadie va a pagar cuentas un sábado a la noche.

-Utiliza sólo cajeros automáticos en supermercados, shoppings u otros lugares donde hay personal de seguridad y gran cantidad de personas.

-Conviene evitar el uso de cajeros automáticos. Trata de planificar tus necesidades por anticipado y sacar dinero en lugares seguros.

-No confíes en las cámaras de seguridad, ya que no pueden impedir que alguien lo asalte.

-Nunca aceptes ayuda de otras personas.

¿Qué hacer durante un asalto?

1.Permanece en calma.

2.Pide calma al delincuente.

3.Hazle sentir que él controla la situación.

4.Nunca te resistas, entrega los objetos que te pida. Evita llevar grandes valores, documentos importantes u objetos que estimes mucho, para no caer en la tendencia psicológica de resistirse al asalto.

5.No transmitas rabia o sentimientos de venganza.

6.Contra un arma de fuego no existe fuerza física suficiente.

7.Un ladrón drogado o borracho tiene los reflejos alterados. Por eso haz todo con mucha calma y con movimientos suaves.

8.Nunca provoques situaciones que hagan sentir al delincuente que está perdiendo el control de la situación.

9.Nunca reacciones ante agresiones físicas contra tí o contra tus acompañantes.

10.Recuerda: El objetivo principal es sobrevivir al asalto. Las personas asaltadas que salen vivas ven el día siguiente, las personas muertas no.

Valoriza la vida

1.Preocúpete siempre evitar los asaltos: toma precauciones, adquiere una postura segura.

2.Ignora las provocaciones en el tránsito, en los bares y en locales de baile. Esto es signo de inteligencia y no de cobardía.

3.Durante un asalto entrega objetos de valor. No hay nada más valioso que la vida.

4.Evita toda situación que pueda exponerlo a riesgos.