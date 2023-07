Prevención del delito en Cancún se reflejará dentro de tres años

Hasta dentro de tres años se verán resultados de las estrategias y acciones en materia de prevención del delito que realizan las autoridades de los tres niveles de gobierno.

María Carmina Ceballos Martínez, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, comentó que este tiempo sirve para que permeen las acciones que acordaron en la reunión que se llevó a cabo en Cancún, por lo que muchas irán dirigidas hacia los niños.