Previo a las elecciones del 2024, el déficit fiscal se disparó al triple

En la víspera de las elecciones 2024, el Gobierno de México se ‘aflojó el cinturón’ al elevar el gasto programable total del sector público en 24.2% anual en los primeros cuatro meses de 2024, a 2 billones 166 mil 794.6 millones de pesos, lo que contribuyó a un aumento casi al triple del déficit fiscal.

En su informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, la Secretaría de Hacienda precisó que el déficit fiscal pasó de 215 mil 49.1 millones de pesos en los primeros cuatro meses de 2023 a 596 mil 894.4 millones de pesos en este año.

¿Qué rubros del gasto programable aumentaron más? Los rubros con mayores aumentos en las erogaciones de enero a abril fueron del gasto programable con un alza de 27.9%, a un billón 791 mil 896.4 millones de pesos.

Dentro de los gastos de operación, las compras de materiales y suministros se elevaron 94.4%, al sumar 11 mil 20.3 millones de pesos; las erogaciones en inversión física directa aumentaron 82.8 a 42 mil 626.5 millones de pesos.

En el rubro de inversión financiera y otros, las erogaciones crecieron 151.9%, al sumar 100 mil 813.2 millones de pesos. A su interior, la inversión financiera directa se elevó 169.3%, al contabilizar 98 mil 980.5 millones de pesos.

Por otra parte, los ingresos tributarios del sector público durante los primeros cuatro meses del año sumaron 1 billón 768 mil 311.6 millones de pesos, con lo que crecieron en 5.6% real, respecto de igual periodo de 2023, reportó Hacienda.

Los ingresos petroleros se desplomaron a 60 mil 720.8 millones de pesos en el primer cuatrimestre de 2024, mientras que en similar lapso de un año antes sumaron 85 mil 232.3 millones de pesos, una baja de 31.9%.

Dentro de los ingresos tributarios destacó la baja del ISR en 1.5% a un billón 33 mil 606.6 millones de pesos. En contraste, el IVA creció en 4.8% real de enero a abril al contabilizar 454 mil 488.7 millones de pesos.

LA ECONOMÍA Y LAS ELECCIONES

Los modelos econométricos sencillos e información de 1983 a la fecha muestran que no hay evidencia de un ciclo político oportunista en México. Si bien se advierte que existe un crecimiento extraordinario del gasto público justo antes de las elecciones presidenciales, no se observa que haya tenido efecto alguno en la tasa de crecimiento del PIB, el desempleo o la inflación. En otras palabras, el hecho de las elecciones no aporta nada para explicar el comportamiento de estas variables.

Para entender estos resultados es preciso tomar en cuenta que la alternancia política es un fenómeno reciente en la historia de México. El interés por estimular la economía justo antes de las elecciones, con el fin de favorecer la posición del partido en el poder, tiene sentido cuando existe una contienda relativamente cerrada.

Por ello este tema, que en otros países ha sido ampliamente estudiado, apenas empieza a cobrar relevancia en México. Es posible que en un futuro cercano los pronósticos respecto al crecimiento de la economía tengan que considerar con seriedad la inclusión de la variable elecciones. Sin embargo, por el momento no hay pruebas suficientes como para esperar un comportamiento anormal de la economía debido a las elecciones.

EVASIÓN FISCAL CUESTA A PAÍSES DE AMÉRICA LATINA EL 6.1% DEL PIB

El monto por ingresos tributarios que se pierde debido a la evasión fiscal en los países de América Latina asciende, según algunas estimaciones, a 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, de acuerdo con el informe “Transparencia Fiscal en América Latina 2024. Informe de Progreso de la Declaración de Punta del Este” de la OCDE.

“Por lo tanto, las administraciones tributarias de América Latina deben intensificar sus esfuerzos y mejorar la cooperación regional para que la información intercambiada pueda utilizarse en toda su extensión”, aseguró la OCDE.

México es uno de los 15 países latinoamericanos miembro de la Declaración de Punta del Este, la cual busca reforzar la transparencia fiscal en la región y fomentar la colaboración y el intercambio de información.

En su informe, presentado este jueves en Cartagena, Colombia, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE asegura que durante los últimos años, se han realizado “progresos tangibles” en materia de transparencia fiscal y coordinación en la región.

“La transparencia fiscal se ha convertido en un eje central para los países latinoamericanos en su lucha contra la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos (FFI). Reconociendo el papel fundamental del intercambio de información (EOI), los miembros latinoamericanos han mejorado diligentemente sus marcos de intercambio de información”, detalla la OCDE.

Abundó en que los países de América Latina han creado unidades de intercambio de información especializadas y dotadas de recursos, además de que se ha invertido en formación y herramientas técnicas para reforzar la movilización de los ingresos domésticos.

De acuerdo con el informe, los países latinoamericanos que forman parte de esta iniciativa han logrado recuperar 27,800 millones de euros (508,740 millones de pesos mexicanos) en ingresos tributarios entre el 2009 y el 2023 gracias a la coordinación y el intercambio de información en materia fiscal. Cabe resaltar que esta cifra es en realidad mayor, pues no todos los países le dan seguimiento al impacto que tienen las solicitudes de información en relación con la movilización de recursos domésticos.

“En el 2023, identificaron al menos 50.5 millones de euros de ingresos adicionales. Sin embargo, existen importantes disparidades entre los países latinoamericanos”, dice la OCDE en el informe.

Las solicitudes de información entre los países latinoamericanos han crecido 600% entre el 2009 y el 2023. De los países líderes, destacaron el número de solicitudes enviadas por Argentina, Colombia y Perú en los últimos cinco años: en ese periodo, Argentina aumentó sus solicitudes en 228%, Colombia en 168% y Perú en 2,040%.

En el 2023, México fue el cuatro país que más solicitudes de información hizo, con 86 en total, lo que representó 9% del total en la región. Fue superado, por amplio margen, por Argentina (con 488 solicitudes), Colombia (166) y Perú (107), según datos del informe. No obstante, la OCDE asegura que aun cuando los avances han sido importantes en la región, “todavía hay margen de crecimiento y mejora para alcanzar una aplicación y un uso pleno y efectivo de los estándares de transparencia fiscal”.