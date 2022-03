Mea culpa: Reconoce PRI Q. Roo que no hay dinero para campañas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció que no tiene dinero para pagar la estructura de la campaña a la gubernatura y el Congreso del Estado.

Pedro Flota Alcocer, secretario general del tricolor, aseguró que esto es consecuencia de que el partido destinaba grandes cantidades de recursos para movilizar a simpatizantes y liderazgos, pero ahora las condiciones políticas y económicas han cambiado.

"No hay dinero y creo que además ese fue uno de los grandes errores cometidos por nosotros, incluido yo (...) He considerado siempre un error eso y fue una de las cosas que el electorado castigó mucho, criticó toda la vida esas prácticas del PRI, como la compra del voto, la motivación clientelar para la participación de campaña, pero esos errores se han aprendido y estamos tratando de acreditar que aprendimos y estamos en eso”.

Señaló que si bien el partido cuenta con las prerrogativas que recibe de parte del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), éstas no alcanzan para financiar las campañas para este proceso electoral, como antes se hacía, en parte, porque lo que se destina se va a otros gastos, ni se compara con los recursos que obtengan los candidatos, vía aportaciones.

“Para nadie es un secreto que no estamos en las condiciones que tuvimos antaño, no disponemos de recursos para poder movilizar ‘ejércitos’ de activistas que hagan campaña y que toquen las puertas que los candidatos no podrían hacerlo, por eso nos estamos enfocando mucho a la campaña de aire o digital”.