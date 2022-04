Kínderes, primarias, secundarias y prepas no exigirán el uniforme

Las escuelas de nivel básico (kínder, primaria, secundaria) y medio superior no podrán exigir durante el ciclo escolar actual, que los alumnos porten de manera obligatoria el uniforme, debido a que muchas familias no tienen las condiciones económicas para adquirirlos.

Sergio Acosta, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Quintana Roo, explicó que este acuerdo se logró entre las asociaciones municipales y las autoridades educativas.