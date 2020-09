Ley Olimpia: Presentan primera denuncia en Quintana Roo y "tunden" a la víctima

La mayoría de la población no entiende o tiene prejuicios acerca de la llamada Ley Olimpia, recién aprobada en el Congreso de Quintana Roo; lo que ocasiona que prácticamente criminalicen a las víctimas de este tipo de violencia digital.

La diputada Atenea Gómez Ricalde, presidenta de la Comisión Legislativa de Igualdad de Género, explicó que hace unos días se presentó la primera denuncia por este tipo de violencia digital, luego de que un hombre difundiera las imágenes íntimas de una mujer del sur de Quintana Roo. Pero en las redes sociales la sociedad quintanarroense “acribilló” a la víctima, señalando que fue su culpa por tener este tipo de contenido.

“Por eso estamos trabajando en ampliar los alcances de esta reforma, incluyendo convenios de colaboración con el sector educativo estatal para que en las escuelas se destine una clase para informar su contenido a las nuevas generaciones”, dijo la funcionaria “Este es el tipo de pensamiento que tenemos que cambiar, y por eso es necesario enseñar a las nuevas generaciones sobre este problema. Es aún más importante si se considera que siete de cada 10 víctimas, son mujeres adolescentes y jóvenes”, puntualizó.

Jóvenes desconocen la Ley Olimpia

La legisladora añadió que el pasado lunes se presentó ante alumnos de la Universidad de Quintana Roo en Chetumal para presentar los alcances de esta reforma. No le sorprendió que los jóvenes aún no conocieran esta nueva ley, ya que acaba de ser aprobada. Lo que le dejó atónita fue que la mayoría de mujeres y hombres estudiantes insistieron en culpar a la protagonista de las imágenes íntimas, y no a quien las difunde.

“Esto nos demuestra que de muy poco servirá esta legislación, si no concientizamos a la sociedad sobre ella. No podemos seguir culpando a las víctimas de este tipo de delitos por ejercer su sexualidad. Lo ideal es realizar campañas de concientización para prevenir que caigan en este tipo de situaciones”, concluyó.