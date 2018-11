Primera protesta en México contra López Obrador

Andrés Manuel López Obrador registró su primera marcha en contra de sus decisiones como presidente electo de México. Miles de personas se manifestaron contra la consulta que derivó en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.

Posiblemente es la manifestación más nutrida e importante de la historia de la Ciudad de México, con la posible excepción de la visita de SS Juan Pablo II. Con gritos de repudio y vestidos de negro, los manifestantes dijeron que el próximo gobernante debe escuchar a todos los mexicanos y no solo a quien votó por él; “queremos progreso, no retrogresión”, “queremos garantías, seguridad, no promesas no cumplidas”, “¡ya basta de engaños!”.

Los manifestantes aseguraron que la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México podría causar daños a la economía del país.

También participaron ejidatarios de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco que están a favor de la construcción del aeropuerto cerca de sus comunidades ya que vendieron sus tierras a cambio de proyectos de desarrollo, como centros educativos, fuentes de empleo y un parque ecológico recreativo, entre otras cosas. Dicen que el presidente electo debe recibirlos para que les garantice que no perderán sus tierras.

Esta es una muestra de que México se está polarizando poco a poco, una cosa que han denunciado los analistas que dicen que se debe evitar a toda costa.

La protesta fue convocada por al menos 11 organizaciones civiles y pidieron a los asistentes vestir de negro porque "la democracia está de luto". Las frases utilizadas fueron: “AMLO, escucha, el pueblo está en la lucha”, “No a las consultas”, “Juntos, todos somos uno”.

“Realizamos esta marcha para manifestar nuestro rechazo y repudio absoluto a pretender sustituir a las leyes y a las instituciones de nuestra democracia por simulaciones burdas, las cuales intentan hacer pasar por mecanismos legítimos”. dijeron los organizadores.

En Oaxaca los maestros señalaron que era una burla lo que había hecho López Obrador.

Protesta legislativa contra López Obrador

Todavía no llega a la Presidencia de México y Andrés Manuel López Obrador ya enfrenta protestas de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados por su intención de cambiar, casi todo, en el gobierno del país.

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna de San Lázaro con pancartas en las que escribieron “NoALaDictaduraObradorista” para protestar por una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que cambió la estructura y nombre de algunas secretarías de Estado, creó otras y modificó mecanismos de compra en gobierno.

La reforma legislativa fue aprobada en lo general con 305 votos a favor, 97 en contra y 62 abstenciones. De esta manera, el partido Morena concretó los cambios previstos por López Obrador para iniciar su gobierno, el próximo 1 de diciembre.

La ley autoriza, por ejemplo, la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública y el traslado a esta del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

También avala la creación de la figura de los llamados "súper delegados", que operarán para el gobierno federal en cada una de las 32 entidades del país y podrán participar en temas de seguridad pública en los consejos técnicos de cada estado.

La reforma además fortalece a la Secretaría de Hacienda al dejar en su poder el control, en una sola súper oficina de su Oficialía Mayor, de todas las compras y las licitaciones gubernamentales.

Autoriza la desaparición de las oficinas de Comunicación Social de todas las dependencias federales y su concentración en una sola que estará bajo el control de la Presidencia de la República, en Palacio Nacional.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) además se convertirá en Secretaría del Bienestar y con esta ley comenzará la descentralización y el traslado de varias de las dependencias federales a diversos estados de la República.

Tras un largo debate, el pleno dio luz verde a las reformas que significarán la más grande cirugía a la administración pública federal y su funcionamiento.

El Tren Maya iniciará en el estado

Hasta el año 2020

Los trabajos del Tren Maya, en su tramo Calakmul-Cancún, iniciarán formalmente hasta el 2020, debido a que en todo ese tramo no existe infraestructura ferroviaria.

El anuncio lo hizo el próximo director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), durante la presentación oficial del proyecto realizado en el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen, ante empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno.

En el evento estuvieron presentes: Laura Beristáin Navarrete, Laura Fernández Piña y Mara Lezama Espinosa, alcaldesas de Solidaridad, Puerto Morelos y Benito Juárez, respectivamente; Raúl Bermúdez, encargado del proyecto del Tren Maya, entre otros funcionarios federales, estatales y municipales.

Ante un foro lleno, explicó que la zona quintanarroense es la más delicada del proyecto de los mil 500 kilómetros de extensión, porque se tienen que construir las vías para el proyecto.

El desarrollo de esta propuesta prevé ocupar derechos de vía de las carreteras de cuota a la libre que conectan a Yucatán y Quintana Roo, además de las líneas de electrificación que ocupa la Comisión Federal de Electricidad.

Con el proyecto, Playa del Carmen será la primera ciudad a nivel nacional, de 15, en donde se aplique el programa de zonas marginales en centros turísticos.

Concanaco se pronuncia contra la consulta del Tren Maya

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), expresó su apoyo a la construcción del proyecto del Tren Maya, proyecto que por cierto, dijo, es el presidente de la República quien debe de tomar la decisión con base en el futuro desarrollo de la economía.

“La gran consulta fue el 1 de julio...y los mexicanos decidieron quién debe de tomar las decisiones” y ésta, como la del aeropuerto, son decisiones que debe tomar el jefe del Ejecutivo, afirmó en conferencia de prensa.

Explicó que los proyectos de infraestructura ya están técnicamente esbozados, además de que generarán empleos y desarrollo en donde hace falta y “se debe continuar adelante con ellos. Las decisiones las debe tomar el presidente y en función de eso reflejarse en el desarrollo de México”. Indicó que las consultas corren el riesgo de que se tomen decisiones sin la suficiente información y no sean representativas, por lo tanto ir en contra del desarrollo y el país no debe detener su marcha.

Resaltó que el Tren Maya es un proyecto positivo, orientado a detonar la economía de las regiones y generará los empleos que se requieren en esa parte del país, además de que será de uso mixto. El tren sería de carga y de pasajeros, por lo que permitiría el consumo interno y abastecer a ese destino y al número de visitantes, anotó.

Con ello, agregó, se va a tener un desarrollo más armónico y equilibrado, que se sume al promedio de crecimiento nacional.

En este caso, primero se debe hacer un estudio del impacto ambiental, de la Semarnat y todo lo concerniente a ello, para ver si es factible o no, porque una cosa es que “la idea suene muy bonita” y otra “que puedan ser realizables” para eso se necesita un presupuesto y los Estados de esa región lamentablemente los que lo gobernaron antes se robaron casi todo el dinero y por ello no tienen dinero para poder realizar estos proyectos.

Y ya los hoteleros protestaron también, dicen no estar de acuerdo en subir el impuesto, ya que los turistas tendrían que pagar más y probablemente bajarían las visitas en estos lugares.

La Corte 'tumba' la Ley de Seguridad Interior

Por mayoría de 9 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que la Ley de Seguridad Interior, con la cual se buscaba dar certidumbre al actuar de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, es inconstitucional y por tanto debe ser invalidada en su totalidad.

El ministro presidente del máximo tribunal del país, destacó la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, pero indicó que esto debe ser temporal y en ningún momento debe normalizarse.

Expuso que una ley desarticulada podría generar en el futuro un mal mayor, por lo que debería emitirse una nueva norma bien hecha y que además brinde certidumbre al actuar del Ejército, Marina y Fuerza Aérea.

Al igual que el posicionamiento de una ministra, consideró que la LSI estaba viciada de origen pues se aprobó en “fast-track” sin embargo, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, consideró que el Congreso de la Unión sí está facultado para legislar en la materia.

Un ministro, el primero en pronunciarse durante la sesión, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas que de forma “excepcional” realizan labores que no les son propias pero sostuvo que la Ley de Seguridad Interior debe anularse pues el Congreso no posee competencia sobre el tema.

Sólo con el Ejército y la Marina podremos enfrentar al crimen: Durazo

“La única posibilidad que tenemos actualmente para enfrentar el tema de la criminalidad son dos instituciones de primera línea: el Ejército y la Marina”, aseguró el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien aclaró que los militares que realizan tareas de seguridad en las calles serán reemplazadas por policías militares y navales, que formarán parte de la Guardia Nacional, cuya estructura comenzará el primero de diciembre.

Explicó que con la conformación de la guardia nacional “estamos proponiendo acabar con la simulación en la que han venido actuando las fuerzas militares” y que “dé cobertura al trabajo de la seguridad pública bajo una visión democrática. Es decir, limitando el uso de la fuerza a un marco de legalidad, en un marco de respeto profundo a los derechos humanos”.

Resaltó que los policías militares y navales “tienen una formación distinta a la del personal militar que actualmente está en las calles; tienen una formación de 6 u 8 meses adicionales a la de un soldado raso y esta formación los califica para los temas de seguridad pública”.

Abundó que además tienen adiestramiento, disciplina, mecanismos de ascenso, de recompensa y de reconocimientos militares.

Recordó que hay guardias nacionales en diversos países -España, Chile, Francia, Italia-que tienen un diseño militar, “y nadie habla de que la seguridad pública esté militarizada”.

Consideró que el tema no es la militarización, “no depende de que estén ubicados en la Secretaría de la Defensa Nacional, depende de la formación de los integrantes de los cuerpos de seguridad. En este caso, los integrantes de la guardia nacional tendrán una formación específica para prestar servicios a la seguridad pública”, dijo.

Resaltó que la institución que actualmente garantiza optimizar el funcionamiento de la guardia nacional es la Secretaría de la Defensa. “Si tuviéramos el número de mandos civiles adecuados, formados, capacitados, la decisión hubiese sido distinta. Pero no lo hay en este momento”. Necesitamos, recordó, entre 120 y 150 mil elementos para la guardia nacional, “con qué presupuesto los contratamos y de dónde los sacamos. Tenemos ya incorporándose, 35 mil policías militares, alrededor de 8 mil navales y otros pudieran ser de la Policía Federal.

Insistió que la guardia nacional “va a ser un cuerpo adicional en la Sedena con identidad propia y programas de capacitación distintos a los que tiene el personal militar regular”.

En otro tema, sostuvo que como parte del plan de seguridad que implementará el nuevo gobierno, “aquellos criminales que se entreguen, que colaboren con la justicia, que reparen el daño podrán recibir alguna rebaja en la pena”, aunque acotó que el derecho internacional contemplan restricciones por delitos graves y de lesa humanidad. “Y no es que salgamos a buscar criminales, es que aquellos que quieran colaborar con la justicia, puedan recibir algún beneficio. Este marco jurídico ya existe en el país”, y es la figura de testigos protegidos.

También dijo que la amnistía es una posibilidad. “El tema está sobre la mesa, queremos recoger, enriquecer nuestra visión... Por supuesto está en el inventario de posibilidades la amnistía o el indulto o la condición de testigo protegido.

Desarrollan nanofertilizante que maximiza producción en el campo en 250%

Especialistas del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), integrante del Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, desarrollan nanofertilizantes que maximizan la producción en campo hasta en 250%.

El estudio tiene el objetivo de generar alternativas de fertilizantes para los productores agrícolas, así como de reducir el impacto ambiental, económico y de salud, entre otros.

La líder del proyecto, quien es investigadora de la Unidad de Bioquímica y Biología Molecular de Plantas del CICY, expuso que este proyecto tiene la visión de resolver problemas nacionales e incluso internacionales, como la baja eficiencia en el uso de nutrientes en plantas, los bajos rendimientos en los cultivos, y la seguridad alimentaria, entre otros.

“Necesitamos alimentar a una población que va creciendo cada vez más; los fertilizantes actuales son muy poco eficientes, es decir, del 100% que se aplica, hasta el 70% puede ser desaprovechado por la planta, lo que deriva en una contaminación importante, ya sea a la atmósfera (gases de efecto invernadero) o en lixiviados al manto freático”, precisó.

Cabe señalar que este proyecto participó en la mentoría de la Cohorte 2018 del Nodo Binacional de Innovación Sureste (NoBI Sureste), donde bajo la metodología I Corps, un líder investigador, un joven emprendedor y un mentor de negocios descubrieron el potencial de comercialización, en este caso, de una tecnología de nanofertilizantes.

Por quitar acreditación a periodista FOX apoya demanda de CNN contra Trump

La cadena de noticias FOX sumó su respaldo a la demanda que CNN presentó contra el presidente Donald Trump por su decisión de retirarle la credencial de acceso a la Casa Blanca a su corresponsal en jefe.

El respaldo se dio a través de un recurso legal conocido como "amicus curiae" (amigos de la corte) que fue interpuesto en la Corte Federal de Distrito en Washington, donde CNN presentó su causa y donde se esperan acciones similares por parte de otros medios y empresas de comunicación.

En una declaración dada a conocer, el presidente de Fox News, dijo que la televisora apoyaba los esfuerzos de CNN para que le sea restituida la credencial a su corresponsal en jefe en la Casa Blanca, por tratarse de un asunto que va más allá de las personalidades. “Las credenciales del Servicio Secreto para periodistas que trabajan en la Casa Blanca nunca deben ser convertidas en armas. Aunque no condonamos el creciente tono antagonista tanto del presidente como la prensa en recientes eventos con medios, apoyamos una prensa libre, acceso e intercambios libres para los estadunidenses”, indicó.

Además de Fox, otros medios como los diarios The Washington Post; The New York Times, USAToday y POLITICO, además de las televisoras NBC, CBS, la agencia de noticias AP y la cadena de medios GANET, indicaron que sumarán su respaldo.

CBS señaló en una declaración que su decisión de apoyar la batalla legal de CNN responde a su creencia de que la decisión de retirar la credencial al periodista, infringe derechos garantizados por la Constitución estadunidense.

El retiro de la credencial, tuvo lugar horas después de que el periodista y Trump escenificaron un enfrentamiento durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, durante la cual el periodista trató de hacer al mandatario más de dos preguntas, ante el malestar de éste.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) respaldó la víspera la demanda, al considerar que el retiro de la credencial constituyó una desproporcionada reacción por parte del mandatario y la oficina de prensa.

Si algunos políticos cometieron corrupción, con la reforma se incautarían sus empresas

El ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y otros actos de corrupción de los políticos mexicanos podría ser castigado mediante la incautación de sus bienes, de ser aprobada la iniciativa de reforma propuesta por Morena en la Cámara de Diputados.

Para el diputado y autor de la propuesta legislativa, los nombres de los tres políticos implicados en el reportaje de HuffPost México, Las viñas del poder, podrían agregarse a la larga lista de políticos que deben ser investigados por posibles actos de corrupción que han salido a la luz durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. "Nos acaban de dar tres nuevas opciones", declaró el legislador.

Reconoce que la labor de los periodistas de investigación ha sido indispensable para destapar la corrupción en este sexenio, pues las instancias impartidoras de justicia "solo ven pasar" los casos y no actúan con la determinación suficiente para acabar con la impunidad.

Su intención es que estas instituciones cuenten con la herramienta legal para que, independientemente del desenlace de los procesos penales o administrativos a los que sean sujetos los servidores públicos implicados en casos de corrupción, se les pueda aplicar la extinción de dominio a sus bienes y propiedades.

Para lograrlo, propone reformar el artículo 22 constitucional para incluir todos los hechos relacionados con corrupción en el catálogo de delitos contenidos en el segundo párrafo de su fracción II, para sumarse a los de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, que ya se establecen en dicho precepto.

Castración química a pederastas, proponen en la CDMX

Un diputado local en el Congreso de Ciudad de México, lanzó y propuso reformas al Código Penal de la capital mexicana; su idea incluye tipificar la pederastia como un delito grave, incrementar penas y castigar a reincidentes con tratamientos medicinales para inhibir el deseo sexual.

Presentó la iniciativa y por principió definió al ilícito cuando una persona se aprovecha de la confianza, subordinación o superioridad sobre un menor de 18 años para obligarla, inducirla o convencerla de ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento.

Dijo que la legislación vigente no resuelve el problema actual de manera frontal la pedofilia, además, que este constituye un tipo especial de violencia sexual cometida contra niñas, niños y adolescentes.

Su propuesta plantea modificaciones en el Código Penal de la Ciudad de México, en el Título Quinto de Delitos Contra La Libertad y La Seguridad Sexuales y El Normal Desarrollo Psicosexual, Capítulo VII, denominado Pederastia. "Se aplicará de 12 a 20 años de prisión a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia", precisó.

Esta legislación incluye en el ilícito a los abusos en una relación de tipo docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual.

La modificación de las penas se incrementarán de 8 a 10 años más de prisión cuando el acto fue cometido en contra de menores de cero a 5 años de edad e incapaces; de 6 a 8 años de prisión si la víctima es mayor a 6 años y menor de 11 años.

Dentro de la modificación se consideran perjuicios contra la víctima que implican si en la víctima resultare un grave daño a su salud física o mental o si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiere existido peligro de contagio, esto implica un aumento de la mitad de la pena. Para reincidentes se plantea un análisis del caso considerado por el juez, con el que los delincuentes serán sometidos a tratamiento psiquiátrico y medidas terapéuticas médicas como tratamiento de medicamentos para inhibir el deseo sexual como medida preventiva, es decir castración química. Dentro de la propuesta se señala que este tratamiento químico podrá ser solicitado por el delincuente, le que le daría la posibilidad de disminuir su pena.

Las restricciones que implica esta modificación penal señala que se prohibirá la convivencia con niños, niñas y adolescentes para disminuir la posibilidad de reincidencia, el delincuente portará un chip o pulsera localizadora para lograr el cumplimiento de lo aquí estipulado.

Nosotros proponemos pena de muerte a secuestradores y cárcel perpetua para quienes roben dinero al país.

Protesta ciudadana contra Macron en toda Francia

La clase media de provincias se volvió contra la política tributaria del Gobierno de Emmanuel Macron en una tensa protesta que se propagó por carreteras y ciudades del país.

Jubilados, profesionales liberales o pequeños comerciantes figuraron entre los 244.000 participantes contabilizados, quienes se movilizaron en unos 2.000 puntos en el país, como rotondas, peajes y puentes, sin dar aviso a las autoridades, lo que desconcertó a la policía.

El movimiento, que ha ampliado su radio de demandas a la carga tributaria en general y es ajeno a los partidos y los sindicatos, supone un nuevo órdago para el Ejecutivo de Macron, que decidió aumentar los impuestos de carburantes para promover la transición energética.

Muchos viven en zonas urbanas alejadas de las grandes aglomeraciones francesas y aseguran que el coche es su único medio de transporte.

Durante la protestas, pidieron la dimisión de Macron, al que acusan de preocuparse solo de la elite y de dejar a las clases medias a su suerte.

Los protestantes en Francia piden la renuncia de Macron, ya que lo consideran a él y a sus ministros incompetentes por los malos trabajos que están haciendo.

Estría bien que lo mismo hiciéramos los mexicanos por el alto costo y las continuas alzas de la gasolina.

Cuál es la causa de los incendios en California

Hay un rumor muy fuerte que dice que los incendios en California fueron provocados, pero quien los provocó, porque razón, qué tipo de distracción querían provocar con estos incendios, y debido a la magnitud que tomó el problema, pareciera que hay algún interesado en hacer mal, esto es un ataque criminal. Lo importante será saber quién está detrás de esto.

El incendio intencional es la creación intencional de incendios para cepillar, árboles, tierras forestales, o cualquier tipo de bienes inmuebles como edificios u otras estructuras hechas por el hombre. Casas y edificios comerciales son más el blanco. Es de suponer que un pirómano tiene un motivo personal (venganza o ganancia financiera) para el inicio de un incendio. El incendio premeditado es un delito grave que puede ser presentado como un crimen de Estado, o incluso como un delito federal, dependiendo de lo que fue dañado por el incendio.

Casos y cosas importantes de mencionar

Se ha dicho que últimamente el carácter del señor Trump está mega irritable, que está enojado con todo el mundo, que ha subido mucho de peso y que se ve super mega cansado y triste, es lo que dicen sus asesores.

De hecho ya en alguna ocasión algunos especialistas en comportamiento psicológico habían advertido que su carácter es su principal vulnerabilidad.

