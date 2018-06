Exhiben problemas en entrega de paquetes electorales

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los Capacitadores Asistentes Electorales (CAES) del Instituto Nacional Electoral (INE) asignados al Distrito 04 (D04) de Quintana Roo están inconformes con la logística para el reparto de la paquetería electoral a los presidentes de las 547 casillas del distrito señalado, porque los vehículos y choferes contratados no han realizado el acompañamiento esperado a los trabajadores eventuales del INE.

Demetrio Cabrera Hernández, vocal ejecutivo del D04, el pasado 25 de junio informó a Novedades Quintana Roo que habían contratado 20 automóviles e igual número de choferes para que los CAES entregaran la paquetería electoral que será utilizada el próximo 1 de julio en las casillas electorales para que los ciudadanos puedan elegir al nuevo presidente de la República, senadores, diputados federales y presidentes municipales en el caso de Quintana Roo.

Las boletas electorales y las actas de escrutinio y cómputo son documentos que llegaron a Quintana Roo desde el centro del país custodiados por las fuerzas armadas, vigilancia que permanece en las instalaciones del INE mientras los mismos estén en esos inmuebles; dentro de la paquetería electoral que es entregada a los presidentes de casilla están esos documentos que una vez que salen de las bodegas de los distritos electorales del INE son responsabilidad de los CAES para luego pasar esa responsabilidad al ciudadano responsable de la casilla.

La molestia de los CAES es que en el D04 les indicaron que consiguieran un automóvil los que supieran conducir, y quienes no, además del vehículo, a una persona de confianza que los acompañara a entregar esos documentos por la relevancia de los mismos, y bajo ese esquema de seguridad levantan la voz, toda vez que las personas y los automóviles contratados para el reparto de la paquetería electoral, no esperan a que ellos entreguen el paquete al funcionario de casilla, sino que una vez que llegan al destino les dicen que se bajen al igual que las cosas y se retiran del lugar, con el argumento de que tiene que hacer otro servicio porque ese había sido el convenio; los trabajadores eventuales se sienten vulnerables ya que si la persona no está en su casa ellos deben regresar con el material electoral a la bodega, regreso que deben hacer por sus propios medios.

Otra de las molestias de los CAES es que desde mayo pasado en el D04 les negaron las copias de los formatos para su trabajo de campo; durante el proceso de capacitación no les dieron ni agua porque se ahorraban lo del “coffee break” para hacerles un convivio al final al cierre de la primera etapa del proceso para ellos, convivencia que no se realizó.

El servicio sanitario del inmueble que aloja la oficina del D04 en avenida Nichupté no está en condiciones óptimas de uso, aseguraron.

Cabrera Hernández dijo no tener comentario alguno al respecto de la inconformidad de los trabajadores mencionados.

Del 25 al 28 de junio, el D04 de 547 casillas electorales había entregado 541 paquetes, por lo que para el sábado 30 ya estarán entregados en un 100%.

Del 25 al 27 todos los CAES fueron transportados por los automóviles rentados con chofer, de 20 que indicaron habían sido contratados, sólo estuvieron operando 13; para el jueves pasado de 7:30 a 11:48 solo hubo ocho entregas de paquetería electoral de las cuales una fue con unidades rentadas, y el resto de las entregas los CAES tuvieron que resolver el traslado por lo que se apoyaron con sus homólogos del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y otros utilizaron vehículos personales para concluir sus entregas, pese a que Cabrera Hernández el lunes pasado dijo que habían seis vehículos oficiales que podrían ser utilizados de ser necesario.