Protestan por extinción de ‘vaquita marina’ y ecosistemas

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Activistas de Playa del Carmen realizaron una procesión simbólica de un kilómetro en la zona poniente de la ciudad, para hacer un llamado por la inminente extinción de la “vaquita marina”, mamífero que solo habita en México y del que solo se tiene conocimiento que existen alrededor de 30 ejemplares actualmente.

Partiendo desde plaza Las Américas y hacia las instalaciones del planetario Sayab, los ciudadanos preocupados portaban pancartas y una figura de esta especie casi desaparecida del planeta.

“Diariamente desaparecen 10 especies al día a nivel mundial y cuando se nos va una especie no se va solita se va con un grupo de especies asociadas. Entonces estamos perdiendo cada día la diversidad, y la vaquita es una animal netamente mexicano”, dijo Roberto Rojo, biólogo y activista.

Además los manifestantes, entre biólogos e investigadores de la fauna endémica en la Riviera Maya, coincidieron que en la geografía de Quintana Roo no solo existen en peligro especies protegidas por normas federales, si no ecosistemas completos que están siendo devastados por el desarrollo urbano y la explotación de recursos en los arrecifes, corales, en la selva, los arenales costeros y la devastación de los manglares.

“En Quintana Roo lo que está en peligro son los ecosistemas y estos conllevan un número incalculable de especies y muchas de ellas aun no descritas. Es decir, no conocidas por la ciencia. Las selvas, manglares, duna costera, la misma playa, arrecife, mar abierto y sobre todo y muy importante: cuevas, están en peligro por el crecimiento no regulado. Además de la contaminación, la tala inmoderada, deforestación y la cacería furtiva. Esto está vulnerando en gran medida la biodiversidad de Quintana Roo”, enfatizó el también espeleólogo.

Aunque reconoció que existe todavía una cubierta vegetal importante en la entidad, no dejo de señalar que la codicia humana, la extracción inconsciente, la desorganización y la ignorancia son el principal riesgo entre la población y autoridades.

Raúl Padilla Borja, quien junto con Rojo realiza el listado de fauna vertebrada de Quintana Roo desde el 2010, señaló que animales endémicos como el jaguar, incluso tortugas marinas como la laúd, hasta los microorganismos de que habitan las cuevas subacuáticas únicas en la entidad.

“México está reconocido como uno de los 17 países mega diversos, entonces esto hay que recordarlos siempre para proteger nuestra diversidad. Proteger los ecosistemas en donde ocurren estas especies y para el caso de Quintana Roo, uno de los estados con selvas más conservadas del país, tenemos especies el peligro de extinción como el jaguar, el ocelote y el mono araña”, dijo el entrevistado.