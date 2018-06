Xcaret protagonizará programa de NatGeo este fin de semana

Agencia

RIVIERA MAYA, Q. Roo.- El parque Xcaret, será el centro de atención de Latonoamérica, ya que protagonizará un programa de National Geographic que se estrenará este fin de semana.

"Destinos Xcaret" mostrará paisajes sorprendentes, a través de Claudia Talacón, quien descubre nuevos sabores y relatos de su tierra.

El domingo 17 de junio a las 20 horas, NatGeo presentará a la actriz en un viaje mágico y cultural para vivir una aventura inolvidable en este parque tan popular.

“Yo soy el tipo de viajera que prefiere comer rico y conocer los lugares a través de la comida, como de todo. Me fascinan los mercados, la arquitectura. Me gusta mucho caminar, me encanta nadar, no le tengo miedo a las alturas… me gusta aventurarme”, confesó Ana Claudia.

#NationalGeographic te lleva a un lugar donde todo es posible.



"Destinos: XCaret". #Estreno domingo 17, 8 PM MEX-COL / 10 PM PE / 11 PM CHI-ARG, en simultáneo en nuestro canal de YouTube. pic.twitter.com/LfOqiXk9vb — National Geographic (@NatGeo_la) 12 de junio de 2018

Durante su recorrido se embarca en un viaje a través de la historia de México que va desde la época prehispánica, hasta la actualidad con una mezcla milenaria de cultura y tradiciones que perduran; la gastronomía que representa la tradición y sabores de México con platillos exquisitos de todos los rincones del país; festivales tradicionales y ríos subterráneos.

“Xcaret es nuestra primera producción para la franquicia 'destinos' en donde vamos a presentar lugares con una firma única de todo del mundo a través de los ojos de una celebridad. Es este caso nos permite conocer mucho más sobre el esplendor y la variedad de la cultura mexicana”, afirmó Fernando Semenzato, vicepresidente de producciones de National Geographic Partners en América Latina.

“Nos sentimos orgullosos de que National Geographic seleccionara a Xcaret para mostrar la riqueza natural y cultural de México”, añadió Miguel Quintana Pali, presidente de Experiencias Xcaret.