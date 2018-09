Personas en silla de ruedas buscan “independizarse” de los taxis

Alejandro Poot/SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. Roo.- Personas con discapacidad en la ciudad de José María Morelos pretenden dotarse de unidades motorizadas para usarlas de transporte ante los constantes actos de discriminación que viven por parte de los taxistas.

Gabriel Rosado González, líder del grupo de básquetbol en sillas de ruedas “Jaguares”, explicó que en la ciudad Mérida, Yucatán aplican un programa, en el que se adapta una motocicleta a la silla de ruedas, con una tercera llanta y carrocería, proyecto que ha tenido éxito, pues así la gente discapacitada puede movilizarse sin depender de nadie.

También te puede interesar: Jesús no tiene hogar o familia, pero sí discapacidad, conócelo

“El transporte para una persona en sillas de ruedas es dificultoso y me han comentado mis compañeros que vienen de Dos Aguadas, Dziuché y La Presumida, que cuando toman un taxi les cobran el pasaje de la silla o simplemente no los quieren subir, entonces pensando en ellos, pude observar en Mérida, Yucatán este proyecto”, dijo.

“Cuando toman un taxi les cobran el pasaje de la silla o simplemente no los quieren subir”

Indicó que el proyecto se inició pensando en las personas que han sufrido discriminación por parte de los ruleteros al no quererlos llevar sólo por andar en sillas de ruedas, explicó que se inició hace dos años y confían en alguna autoridad para que les puedan ayudar.

José Concepción Rodríguez Chimal, también confinado a una silla de ruedas, confirmó que en el municipio la mayoría de los taxistas y mototaxistas se rehúsan a llevarlos, por lo que tienen que recorrer largas distancias en calles deplorables, con la silla de ruedas.

“Hay veces que hago parada a un mototaxista para ir a la universidad y no paran, no me quieren llevar por la silla de ruedas, entonces ese proyecto nos puede ayudar por medio del transporte, para mí me serviría para trasladarme desde La Presumida hasta Morelos, y a la universidad”, dijo.

Las personas con capacidades diferentes piden la intervención del Gobierno del Estado para poder consolidar este proyecto ya que cada unidad tiene un costo aproximado de 35 mil pesos, dependiendo de la unidad que se le adapte, indicaron que una vez teniendo este medio de transporte podrán trasladarse en los lugares más rápido y no sufrirán discriminación.