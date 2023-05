Prohíben ‘narcocorridos’ en Cancún; cancelan show de Grupo Firme y El Komander

Ante la cancelación de los conciertos de Grupo Firme y El Komander en Cancún, trascendió que estas medidas se tomaron ante la aplicación de una prohibición de espectáculos que contengan manifestaciones violentas. Sin embargo, el ayuntamiento de Benito Juárez dio a concoer que esto se debió a otras razones relativas a documentación.

Karina Pamela Espinosa Pérez, regidora que preside la Comisión de Espectáculos y Diversiones, dijo que comentó que esta medida del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del municipio de Benito Juárez, no se aplicaba sino hasta después del incidente registrado en fechas pasadas, donde un cantante se vio involucrado en una persecución y balacera en Cancún.

"No hay ninguna una reforma sobre esto, en el reglamento ya existía, simplemente no se había ejercido con esta fuerza por la situación que no lo ameritaba, y hoy tenemos que reforzarnos".