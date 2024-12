Prohibirán pirotecnia en época decembrina; preparan operativos y sanciones en PDC

Para estas festividades decembrinas quedó prohibido el uso de pirotecnia explosiva, con el fin de evitar accidentes como ha ocurrido en otros años; ante esto, la autoridad local prepara operativos contra la comercialización de estos objetos.

Estefanía Mercado Asencio, presidenta municipal de Solidaridad, dijo que buscarán evitar cualquier percance de este tipo en esta temporada, pues en años anteriores han ocurrido incendios de palapas y lotes baldíos.

“Es importante hacerles saber un comunicado muy importante por esta administración, que no se va a permitir ningún tipo de pirotecnia ni derivados en Solidaridad, no está permitido, no lo vamos a tolerar para que tomen sus precauciones, por favor, porque con esos evitamos los riesgos”, dijo Mercado Asencio.