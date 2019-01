Restauranteros y universitarios trabajan en promoción turística

Claudia Martín/ SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Restauranteros de la comunidad de Calderitas, trabajan de la mano con alumnos de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) para armar un proyecto de promoción turística para el destino.

Apolinar Gómez Cruz, representante de 28 restauranteros informó que es urgente definir cuáles son los verdaderos atractivos de Calderitas y cómo “jalar” visitantes para reactivar las ventas.

“Tiene como un mes más o menos, que empezamos a trabajar con los jóvenes universitarios están realizando encuestas, sondeos de mercado, un análisis completo de lo que hay en Calderitas, y de lo que se puede hacer para jalar más visitantes, para que venga más gente a disfrutar de la gastronomía de Calderitas”.

Proyecto de promoción

El objetivo dijo, es crear un proyecto de promoción exclusivo para Calderitas, en el que se involucre a todos los sectores.

Gómez Cruz señaló que para el sector restauranteros, especialistas en productos de mar, es crítica, considerando que solo los fines de semana de quincenas alcanzan ventas del 60%, mientras que el resto de la semana a lo mucho logra un 20%.

“Nos hemos cansado de esperar apoyo de parte de las autoridades, ahora nos estamos afiliando a las cámaras empresariales, para que de manera independiente podamos reactivar la zona”.

Este fin de semana se realizó el tercer triatlón “Desafío Calderitas 2016” en el que participaron 40 atletas de alto rendimiento que consistió en recorrer 400 metros de Nado, 15 kilómetros en Bicicleta y cinco kilómetros Carrera Pedestre, sin embargo, dicho evento tuvo una duración muy corta y por el horario no dejo grandes beneficios para los restauranteros.

Eventos matutinos

“Los eventos, que son matutinos, como el triatlón que se realizó el fin de semana pasada solo dejan beneficio aquellos puestos de comida especializados en desayunos, como son las empanadas, para el sector restaurantero no hay gran beneficio, porque el evento no duro más de tres horas, es decir, al mediodía ya no había nada”.

Expresó que el proyecto que en un mes más concluirá los estudiantes de la Uqroo, será presentado a las autoridades municipales, estatales y confían en que puedan ser respaldado para reactivar la comunidad.