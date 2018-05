Propone Gaby Pallares más recursos para seguridad

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- La seguridad es una de las preocupaciones más fuertes que la ciudadanía de Cancún exige a sus autoridades, por lo que la candidata a diputada federal por el Distrito 04, Gaby Pallares, ofreció legislar para poder atraer más recursos para el estado y que a su vez puedan ser canalizados para mejorar las condiciones de trabajo y percepciones de los elementos policiales.

De acuerdo con un comunicado, la candidata de la coalición “Por Quintana Roo al Frente” afirmó que como diputada federal trabajará de la mano con todas las autoridades, desde el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, hasta el presidente municipal de Benito Juárez, para ayudar a que Cancún recupere su tranquilidad.

También te puede interesar: Pide Gaby Pallares no seguir con los ‘políticos de siempre’

Mujer nacida en Quintana Roo y con 41 años de vivir en Cancún, Gaby Pallares expresó que desde la Cámara de Diputados buscará conseguir los recursos necesarios para ayudar a los cuerpos policiales a tener mejores condiciones para poder desarrollar su trabajo, así como buscar esquemas para tener más capacitación y mejor equipamiento.

“En los recorridos me he topado con personas que me expresan su inquietud por el tema de la seguridad. A todos ellos les he propuesto que buscaré recursos que se destinen para mejorar nuestra seguridad”, expresó.

Gaby Pallares expresó que será una diputada federal que trabaje hombro con hombro con la gente para poder resolver sus problemas, ya que la unidad es la mejor forma para afrontar las adversidades “y unidos podemos lograrlo”.