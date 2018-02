¡Propuesta en el aire! Pide matrimonio en un vuelo a Cancún

Agencia

MÉXICO.- La compañía Viva Aerobús compartió este lunes 19 de febrero, en su cuenta de Twitter, un video en el que se aprecia una petición de mano. El video se ha hecho viral en las últimas horas.

El tuitero Michael C. Dublis‏ subió en su muro un clip en el que se ve hincado ante su ahora prometida con la descripción:

@VivaAerobus We got engaged on your plane! Your stewardess took the video and the captain announced it over the loud speaker! VIVA Aerobus will always have a special place in our heart. Thank you pic.twitter.com/JhQShFTjxi