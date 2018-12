Inician proyecto para proteger arrecifes de Cozumel

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Con infografías de gran tamaño y pláticas informan a los visitantes nacionales y extranjeros para conocer de la importancia del cuidado de los ecosistemas marinos en Cozumel que forman parte de la gran barrera de coral mesoamericana.

Avalados por organismos como Healthy Reefs for Healthy People, la Conanp y Marti, la empresa Explora Caribe inició una campaña pionera de información y concientización sobre el cuidado de los corales.

También te puede interesar: Detectan microplásticos en área de arrecifes de Cozumel

Christopher González, responsable en Conanp de la Península de Yucatán y el Caribe, elogió la iniciativa mientras que Mariel Tejeda, encargada de sustentabilidad de la empresa, recalcó que la iniciativa "Keep the Reef Alive" también emprende acciones para sustituir plásticos en sus puntos turísticos por productos biodegradables.

"Keep the Reef Alive" es un programa en el que se difunde información a los visitantes mediante infogramas de dos metros de ancho por 1.10 de largo que se instalaron en el Área Natural Protegida Laguna de Colombia, dentro del parque ecológico "Punta Sur" y Parque Nacional Arrecifes de Cozumel (Panac) y en cuatro embarcaciones.

Estos proporcionan datos sobre qué es un coral, cómo se alimenta, cuáles son los servicios ecosistémicos que brinda, cómo cuidarlos y se promueven las buenas prácticas.

La ejecutiva de la empresa dedicada a brindar tours y actividades acuáticas, explicó que la iniciativa nace de la preocupación de sus buzos y guías de esnórquel que detectaron el blanqueamiento de los corales del Panac, al pasar de los años. Desde junio se comenzó a trabajar en el proyecto bajo la premisa de saber que se podía hacer para aminorar este fenómeno.

Finalmente se decidió impactar a los visitantes con infogramas y el fomento a la educación ambiental, aseguró Mariel Tejeda Bravo. Junto con la infografía se distribuirán miles de separadores de libros con información de los periodos de veda de especias marinas como langosta, mero, guachinango, pulpo y tiburón.

Los socios del proyecto

Healthy Reefs es una organización internacional dedica al monitoreo de el arrecife mesoamericano que anualmente rinde un informe del estado de salud de los corales en México, Guatemala, Belice y Honduras.

Mélina Soto, su coordinadora en México, colaboró en el contenido de la información de estas pancartas que fueron diseñado por Adrian Cocom del área de diseño de Explora. A principios de enero de este año Melina Soto informaba que el 40% del Arrecie Mesoamericano no se había podido recuperar por factores como la falta de aplicación de leyes de protección al medio ambiente, incremento de la mancha urbana y mal manejo de aguas residuales.

The Mesoamerican Reef Tourism Initiative o Marti, siglas en inglés, de Iniciativa de Turismo del Arrecife Mesoamericano, es otra de las organizaciones asociadas al proyecto "Keep the Reef Alive". Marti tiene presencia en los 965 kilómetros de costas en los cuatro países que sustentan vida marina de alrededor de 60 tipos de corales y 500 especies de peces.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Fundación de Parques y Museos de Cozumel tienen una muy cercana colaboración por su presencia en la isla, en especial la Conanp a través del Panac.