Protección Civil de Carrillo en alerta por riesgo de inundaciones

La coordinación de Protección Civil de Felipe Carrillo Puerto mantiene en vigilancia la zona sur poniente del municipio por riesgo de inundación por escurrimiento, es decir, por la bajada de aguas provenientes de otros estados como es Chiapas, Campeche y Tabasco.

Ángel Sulub Hernández, titular de Protección Civil, explicó que las localidades de X-Hazil Sur y Santa María Poniente se encuentran en el área más propensa a inundaciones, derivado por las condiciones geográficas en la que se encuentran, es decir, estar en una zona baja y es donde llegan las aguas que viajan a través de los canales naturales.

Expuso que el nivel del agua ha aumentado hasta 80 centímetros, lo que aún no representa un riesgo inminente, sin embargo, su prioridad es continuar con el monitoreo constante para, en caso necesario, activar un plan de emergencia basado en las condiciones y necesidades de la población afectada.

Además, informó que mantiene un monitoreo permanente del paso de la tormenta tropical “Sara”, la cual ha estado ha presentado lluvias al municipio durante el fin de semana, asimismo, destacó que las brigadas ya están preparadas para atender cualquier emergencia, tanto en las comunidades vulnerables como en la cabecera municipal.

“Tenemos un trabajo de constante monitorización en esas dos zonas, sin embargo, hasta el momento no hay mayor repercusión, sin embargo, eso no quiere decir que no puede haber alguna problemática, dependerá del tiempo y como esté repercutiendo el agua en otros Estado “, sostuvo.