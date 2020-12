Arrestan a mujer en protesta por desaparecidos en hotel camino a Isla Blanca

Cancún.- Como una medida de hacer presión para que las autoridades atiendan sus demandas e investiguen la desaparición de sus familiares en terrenos aledaños al hotel Planet Hollywood, en la carretera que conduce a Isla Blanca, un grupo de personas se manifestó esta tarde a las puertas del establecimiento. Una persona fue detenida.

La protesta había sido anunciada desde ayer, luego de que sostuvieron una reunión con el fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales y con el presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, respecto al tema.

Durante la manifestación de este sábado, la madre de William N, un joven de 20 años cuyos restos fueron hallados en el área y que ya ha sido identificado, depositó una pequeña ofrenda floral y no pudo contener el llanto mientras encendía una veladora en memoria de su hijo.

#Cancún | La madre de William, a quien corresponde una de las cuatro osamentas halladas en las inmediaciones del hotel Planet Hollywood, dejó una pequeña ofrenda hoy en el lugar.

📹@karimmoises pic.twitter.com/S5U8ExWVwg — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) December 5, 2020

La mujer denunció ante la prensa que ayer acudió a la reunión con las autoridades sola, sin imaginar la noticia que le tenían preparada.

“Ayer la fiscalía se tomó la molestia de citarme a la junta, ellos ya sabían que habían encontrado a mi hijo, yo creo que no era el momento que ellos me dieron la información así, no llevé a nadie conmigo, fui sola”, acusó la mujer.

Agregó que William fue identificado por la ropa que tenía, por una fractura en el brazo y por su dentadura.

Agregó que ayer el fiscal le prometió que se investigaría el caso y ella dice que vigilará que así sea: “Quiero justicia para mi hijo”, clamó.

Arrestan a una joven manifestante

Una mujer fue detenida acusada de haber ingresado a las instalaciones del hotel a causar destrozos.

Dos elementos de la Policía Municipal de Isla Mujeres, un hombre y una mujer, la sometieron, la subieron a una patrulla y la trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública de dicho municipio, ubicado en Rancho Viejo.

El hecho ocurrió en medio de protestas de otras personas que se manifestaban en el lugar.

#Cancún | Detienen a una joven que ingresó a manifestarse al hotel Planet Hollywood, en la carretera a Isla Blanca, por la desaparición de uno de sus familiares en obras aledañas. Otras personas pidieron justicia a las afueras del establecimiento.

📹@karimmoises pic.twitter.com/uumDwHGpHo — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) December 5, 2020

Sin embargo, al llegar al cuartel policial la joven fue liberada y relató que quienes la arrestaron le dejaron marcas en el cuerpo y acusó que le advirtieron que tendría “una buena recibida”.

#Cancún | La manifestante denuncia abuso de autoridad tras su detención, menciona que ambos policías se pararon sobre sus manos.

📸Alejandro Castro. pic.twitter.com/4KapgkKjFy — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) December 5, 2020

“Hace cinco meses desaparecieron a mi hermano ahí, no sabemos dónde está, mucha gente dice que está ahí enterrado, que se lo llevaron, que por orden de un contratista… mi hermano estuvo solo trabajando dos días”, explicó al hablar con la prensa tras su liberación.

Ayer el fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca afirmó que se investiga la desaparición de ocho personas en terrenos aledaños al hotel Planet Hollywood, de éstos uno ha sido ubicado sin vida, William, cuyo cuerpo será entregado a su familia en tres semanas, luego de que terminen las labores periciales.

Hasta el momento en el lugar se ha reportado el hallazgo de cuatro osamentas, presuntamente de trabajadores.

Además, hay una persona más que fue reportada como desaparecida en Kuzamil.

(Con información de Karim Moisés y Alejandro Castro)