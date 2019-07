Exigen policías pago de recursos del Fortaseg

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Un grupo de policías municipales de Othón P. Blanco protestaron y exigieron el pago de recursos del Fortaseg ante el Palacio Municipal de Chetumal, en lo que fue el segundo día de manifestaciones.

Cerca de las 10:30 de la mañana, un grupo de elementos operativos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Othón P. Blanco continuaron con sus exigencias, principalmente relacionadas con recursos del Fortaseg.

Frente a Palacio Municipal de la capital del estado, entre gritos, señalaron que acudieron a ese lugar porque fueron engañados por las autoridades municipales, quienes según entablarían una mesa de diálogo desde las 9 de la mañana, en las instalaciones de la corporación, pero simplemente no llegó nadie.

“Fuera Osiris… fuera Osiris… fuera Osiris”, gritaban los policías tras unos minutos de permanecer frente a Palacio Municipal. Luego subieron al segundo piso del inmueble para dirigirse a las oficinas de la Presidencia, con el objetivo de ser escuchados por Otoniel Segovia Martínez, presidente municipal de Othón P. Blanco.

Después de algunos minutos fueron recibidos y tras dialogar, acordaron que a partir de hoy sábado los manifestantes se reunirán con Alejandro Rivera Romero, secretario general de la Comuna, para llegar a un acuerdo y los elementos policíacos se incorporaron a las labores operativas.

Por su parte, Osiris de Jesús Ceballos Díaz, director general de Seguridad Pública y Tránsito de Othón P. Blanco, expresó que serán las autoridades competentes las que determinen si continúa en el cargo y será ante el Cabildo, en caso de ser llamado, donde responderá y se defenderá de las acusaciones en su contra.

“Lo que me corresponde es la parte operativa y en eso hemos estado, no hemos bajado la guardia y redoblamos esfuerzos para que la ciudad no se quede sin vigilancia, apoyados de manera conjunta con la policía estatal”, expresó.

Precisó que respeta la queja de los elementos, pero los recursos que se destinan a la policía municipal son manejados a través de la Tesorería del Ayuntamiento, por lo que en la policía municipal no hay cajas o posibilidad de manejar cuentas bancarias.

La inconformidad de los agentes comenzó con un presunto mal manejo del Fortaseg y luego cambiaron por la renuncia del director de la corporación.