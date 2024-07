Protesta de Uber en Cancún causó caos cerca del aeropuerto

Conductores de Uber cumplieron su amenaza. Alrededor de 70 operadores de la plataforma digital provocaron complicaciones en la circulación vehicular en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún, uno de los puntos de mayor movimiento de turismo nacional e internacional.

Los operadores de la plataforma, que en Quintana Roo no ha tramitado una autorización como lo establece la Ley de Movilidad, avanzaron desde el Malecón Tajamar hasta el primer semáforo de la entrada de la terminal aérea.

Desde ese punto avanzaron para dar vuelta hasta la Terminal 4, donde provocaron complicaciones en la circulación vehicular.

Los conductores de Uber aseguran que los responsables de la plataforma les han asegurado que cuentan con un amparo para operar en el aeropuerto, por lo que exigen que se les permita el descenso y ascenso de pasajeros, tal como ocurre con otras empresas de transporte que operan actualmente.