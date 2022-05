"Nada que festejar": madres de personas desaparecidas protestan en Cancún

En demanda de investigaciones más exhaustivas, más de una veintena de madres, cuyas hijas e hijos desaparecieron, marcharon y protestaron en Cancún.

"No estamos solos. Este colectivo surge con la finalidad de alzar la voz por cada desaparecido, por aquellos que no han tenido una respuesta ante las autoridades. Si solos no lo logramos, tenemos que unirnos para poder exigir nuestros derechos y la presentación con vida de cada desaparecido", indicó Romana Rivera, madre de Diana García, desaparecida desde 2020.

La también presidenta del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, exigió que si no se puede presentar a todos con vida, es necesario que se informe cuando se encuentren restos mortales, pues se ignoran si esas personas ya fueron reclamados por algún familiar.

Aseguró que este 10 de mayo, considerado como “Día de las Madres”, cientos de mujeres no tienen nada que festejar porque los casos de desaparición de sus hijos no han sido resueltos.

Ella lleva ya dos años en la búsqueda de su hija. En su camino ha encontrado a otras familias en su misma necesidad, por lo que su único motivo es exigir a las autoridades la presentación con vida de los desaparecidos.

Hasta la fecha, el colectivo "Verdad, Memoria y Justicia" ha logrado reunir 24 casos de personas desaparecidas, con la misma exigencia, que sean buscados por las autoridades, pues en la mayoría de los casos, incluido el de su hija, hay dilación y omisión.

La manifestación arrancó de Malecón Tajamar, sobre la avenida Bonampak, y se dirigió hacia las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. En el trayecto, las madres mostraron las fotografías de sus hijos desaparecidos, al grito de un “¡Ya basta!”.

En la marcha, Ana Graciela Suárez, madre de Gustavo Antonio Canul Suárez, quien fue reportado desaparecido desde mayo de 2018, señaló que ni siquiera le han informado sobre los avances en la investigación.

"En lo personal no hay respuesta, no hay ayuda, no hay apoyo, no hay interés por ellos, casi debes de agarrarles la mano para llevarles al delincuente. No hay apoyo por parte de las autoridades".