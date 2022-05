En las últimas dos semanas, en diferentes partes del estado de Quintana Roo se ha registrado un aumento considerable de reportes y denuncias en redes sociales de intentos de secuestros, las cuales aseguran que camionetas sospechosas vigilan a mujeres e incluso que han intentado levantarlas.

Ante estos hechos, la pregunta más común es: ¿Qué podemos hacer para evitar ser víctima de estos delitos?

Y si te preguntas, ¿Por qué deberías darle importancia? Bueno, cabe recordar que el pasado 29 abril el reporte de Incidencia Delictiva, dado a conocer por el Secretario de la Defensa Nacional de México, Luis Cresencio Sandoval, señaló que el Estado se posiciona en el tercer lugar a nivel Nacional por el delito de trata de personas, de acuerdo con los datos del periodo diciembre 2018 a marzo 2022.

Por eso, a continuación te dejamos una serie de recomendaciones emitidas por autoridades especializadas de la Ciudad de México, que te ayudarán a preservar tu integridad y la de tu familia.

Recomendaciones de seguridad

1 - No proporciones información personal o familiar a personas desconocidas.

2 - Mantén comunicación constante con tu familia; infórmales dónde y con quién estarás.

3 - Evita hablar de tu situación económica.

4 - Cambia constantemente las rutas por las que transitas.

5 - Evite zonas de riesgo y que no conozcas.

6- Use prendas poco llamativas, tratando de que sean comunes en el lugar al que acudirá; no ostentes tus bienes (joyas u objetos de valor).

7 - Mantente alerta y no te distraigas mientras caminas o conduces.

8 - Evita distraerte con tu teléfono celular cuando estés en la calle.

9 - Evita llevar contigo todas tus tarjetas bancarias; distribuye tu dinero en distintas cuentas.

10 - No portes demasiado dinero en efectivo.

11 - No permitas el acceso a tu hogar a personas desconocidas (sólo a quienes sean de tu entera confianza).

12 - Evite alardear de los viajes y que no estarás en casa; eso implica evitar publicar tu ubicación en tiempo real dentro de tus redes sociales.

13 - Identifica y comparte los datos de los vehículos de renta que abordarás.

Esto es lo que debes hacer si eres víctima de un secuestro

Si a pesar de seguir todas estas recomendaciones, llega el momento en el que sientes que algo anda mal y crees que estás a punto de ser víctima de este delito, presta atención a lo siguiente:

Antes de todo, recuerda que se trata de una situación en la que tu vida podría estar en riesgo y lo más recomendable es luchar y corre con toda tus fuerzas. Intenta liberarte tan pronto como puedas.

En caso de que tus captores te amaguen con un arma de fuego, la situación es diferente, una de las recomendaciones de los expertos es gritar ¡Fuego! o ¡Policía! para llamar la atención de las personas.

En cambio, si el agresor está desarmado, no dudes en forcejear y luchar con todo lo que tengas a la mano, puedes usar un lapicero, las llaves de la casa o auto, un encendedor e incluso el teléfono celular. Apunta a zonas sensibles y blandas del cuerpo como:

- Ojos.

- Garganta.

- Ingle.

- Rodillas.

Recuerda que una vez que esté con ellos, esas personas tendrán el poder absoluto de tu persona.

Qué hacer si has sido capturado(a)

1 - Mantener la calma.

2 - No los confrontes pero trata de conversar para crear empatía.

3 - No intentar negociar con los secuestradores.

4 - Evitar darles información tuya o de tu familia a los captores.

En caso de ser secuestrado(a)

Recuerda que las primeras 48 a 72 horas son cruciales, pues después de ese plazo los acuerdos empiezan a borrarse. Así que lo más recomendable es mantener la calma e intentar memorizar de todos los movimientos, incluyendo:

- Tiempo.

- Direcciones.

- Distancias.

- Olores peculiares.

- Sonidos especiales.

- Características de los captores (hábitos, modos de hablar, de los contactos que hacen de sus gustos o disgustos).

A continuación te dejamos una serie de recomendaciones, en caso que seas privado(a) de tu libertad.

- Cumple con las instrucciones de los captores lo mejor posible.

- Evita mirar al secuestrador a la cara.

- No te involucres con los captores.

- No seas un informante fácil. Escucha, analiza y responde.

- Trata de no polemizar con ellos, no importa cuán razonables parezcan tus argumentos.

- No comentes las posibilidades de conseguir el dinero que puede tener tu familia.

- Si requieres de un medicamento o tratamiento médico, indícalo al secuestrador.

- No trates de escapar excepto que exista una oportunidad muy fuerte y segura.

- Si decides huir que sea sólo por estar en grave riesgo de morir.

Qué hacer si un familiar es secuestrado

- Denuncia inmediatamente al número de Emergencias 911.

- Prepárate para recibir la probable llamada de los secuestradores.

- Mantén desocupados los posibles teléfonos a donde puedan hacer contacto los secuestradores, de preferencia el teléfono de casa.

- Mantén la calma y escucha atentamente.

- No contradigas ni tampoco cedas a sus peticiones.

- Demuestra una actitud cooperativa.

- No te comprometas a dar grandes cantidades de dinero en tiempos cortos.

¿Qué es un secuestro?

Por definición, el secuestro es el acto que priva de la libertad de forma ilegal a una persona o a un grupo de personas, durante un tiempo determinado, con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de beneficio.

Las consecuencias que deja un secuestro son el miedo, trauma psicológico, sufrimiento familiar y dolor.

Esperamos que todos estos datos los pongas en práctica y los compartas con tus seres queridos.

Con información de Excélsior.