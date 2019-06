Dan luz verde a proyecto de restaurante en las alturas

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Semarnat aprobó un proyecto en la zona hotelera de Cancún para instalar un restaurante en las alturas denominado Dinner in the Sky y que generará al menos 20 empleos.

De acuerdo con el proyecto ejecutivo, al que dio luz verde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), esta nueva apuesta estará en el kilómetro 13.3 de la zona hotelera, y tendrá una capacidad para elevar hasta 22 personas.

Para ello la empresa estará invirtiendo cuatro millones de pesos en un proyecto que deberá estar antes de dos años, tiempo que dio la autoridad a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y que se ubica en un desarrollo que está en un terreno de mil 451.352 metros cuadrados.

El proyecto contempla un conjunto de obras como son: cocinas, pasillos, zona de comensales, baños, almacenes, rampas de acceso, estacionamiento y en general todas aquellas obras e instalaciones propias de un restaurante, será de un solo nivel.

Estará integrado por una zona de comensales, se distribuirán mesas y sillas que estarán al servicio de los usuarios del restaurante para el consumo de sus alimentos y bebidas.

La Plataforma Dinner in the Sky es un espacio que está destinado para llevarse a cabo cenas, pero lo particular es que está sobre una mesa flotante, la cual es suspendida por una grúa.

Los asientos son de lujo y cada uno cuenta con un arnés de seguridad que lo mantendrán protegidos, pero que también le permitirán tener facilidad de movimiento ya que la silla puede girar 360 grados.

El proyecto que ya está en otras partes de mundo y en el país, desde 2014 tenía intenciones de una apertura en la plaza de Quintana Roo, sin embargo, esto no se concretó y fue el año pasado cuando ingresaron la MIA para obtener los permisos que les permita traer el concepto con vista a la Laguna Nichupté.

Dinner in the Sky nace en 2006, en Bélgica y funciona desde hace 10 años en más de 120 ciudades y en cerca de 40 países. A México llegaron en 2013 con una sede itinerante, teniendo incluso Teotihuacán como una de ellas.