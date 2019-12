Dicen ciudadanos “Sí” al Tren Maya en Quintana Roo

Enrique M./Stephani B./SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- “Sí” al proyecto del Tren Maya, dijeron habitantes de las comunidades durante las asambleas regionales consultivas sobre el destino del proyecto insignia del gobierno federal, celebradas ayer en Quintana Roo.

Representantes de la población indígena del estado y autoridades ejidales de las comunidades de Reforma, Bacalar; Xul-Há, Othón P. Blanco y X-Hazil Sur, Felipe Carrillo Puerto, se reunieron ayer por la mañana, para votar de acuerdo a sus costumbres.

La actividad inició con una ceremonia maya en cada una de las localidades mencionadas, para luego proceder a la reunión. En el caso de Cobá, acudieron unas 212 personas de Lázaro Cárdenas y Tulum; en Reforma, 250; en Xul-Há, 400, y en X-Hazil Sur, 300.

Durante la asamblea, algunos participantes tomaron la palabra para hablar en favor del proyecto gubernamental, como fue el caso de Felipe de Jesús Reyes, en Cobá, quien dijo que ven con buenos ojos porque considera que será un detonador que impulsará el desarrollo de la zona.

En el caso de Gilberto Quintal Oliva, representante comunitario de Solferino, Lázaro Cárdenas, dijo que es importante que todos empujen ese famoso tren que viene cargado de beneficios, no regalos.

Felipe de Jesús Dzib Dzul, de la comunidad de Tres Reyes, en Felipe Carrillo Puerto, en donde pasarían 24 kilómetros el Tren Maya, ven un beneficio de aprobarse sobre todo en el ecoturismo, por ello es que se estuvieron informando a través de diferentes canales para dar un aval al proyecto.

Gustavo Bastard Aguilar, presidente del Ejido Héroe de Nacozari, en Lázaro Cárdenas, ubicado a 12 kilómetros de donde pasaría el Tren Maya, explicó que ven viable el Tren, ya que ellos podrían vender la producción que tienen de hortalizas, aunque aún falta que les den la información de donde estarán las estaciones.

Posteriormente emitieron su voto en favor del proyecto los asistentes a la asamblea en Xhaxil Sur y en la de Cobá.

Para la consulta ciudadana las autoridades dispusieron de 67, en el caso de las zonas urbanas la población apostó a la generación de empleos, mejor conectividad y seguridad.

Desde las 8:00 de la mañana la gente comenzó a emitir su voto, jóvenes, adultos, madres de familia con bebé en brazos, quienes comentaban estar a favor del proyecto, principalmente porque promete miles de empleos directos e indirectos para la población local, con el inicio de las obras del próximo año, según las proyecciones del Gobierno Federal.

“Será en menos horas de viaje, una manera segura sin robos ni asaltos, no a más autos y concreto en carreteras y autopistas que matan flora y fauna a diario, no al abandono de comunidades donde no hay accesibilidad”, dijo Víctor Sánchez Ruz, ex presidente del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo A.C. quien respaldó con su voto a un mejor medio de transporte y conectividad entre ciudades del Sureste Mexicano.

Rubi Maribel Canto Rosado, coordinadora de Programas de Bienestar en la zona norte de Quintana Roo, comentó que se instalaron las casillas sin ningún contratiempo y recibieron a los interesados para votar.

Para evitar la duplicidad del voto, el ciudadano llegaba, presentaba su identificación y se escaneaba, de esta forma se llevaba el control en las casillas.

Al cierre de la votación en Cancún, en el módulo ubicado en avenida Nichupté, frente a la Gran Plaza, había unas 50 personas esperando emitir su voto, se alteraron cuando les dijeron que ya no podrían participar porque eran las seis de la tarde, hora estipulada para terminar el proceso.

Una de las personas llamó a una unidad de la Guardia Nacional que pasaba por el lugar para quejarse, unos segundos después llegaron tres unidades más, mismas que se retiraron una vez que fue autorizado seguir con el ejercicio democrático, en tanto la aplicación esté abierta, por la diferencia de horario con el resto del país.

Los resultados oficiales del ejercicio serán dados a conocer esta semana.