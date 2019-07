Rechazan construcción de muelles en Cozumel

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Semarnat rechazó por tercera vez en el año la construcción de muelles en Cozumel, donde tres diferentes particulares han buscado la edificación de este tipo de estructuras en algún punto de la isla.

En esta ocasión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo pública, a través de su gaceta ecológica, la negativa de permiso para la edificación de los proyectos: Muelle –Hotel Boutique Marina y Muelle Melipona; en el primero el particular iba a invertir un millón 700 mil pesos, mientras que en el segundo un millón 600 mil pesos.

Entre ambos proyectos se iban a generar 63 empleos directos sólo en la etapa de construcción, de acuerdo la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento que indicó que en el caso del proyecto Muelle-Hotel Boutique Marina, éste se iba a ubicar la Zona Marina y Zona Federal Marítimo Terrestre frente al Lote 2 en la Manzana 9, calle Ximbal, del Centro Integralmente Planeado denominado Marina Fonatur, en el citado municipio: el segundo proyecto iba a encontrarse en Zona Federal Marítimo Terrestre a la altura del kilómetro 12 más 957 Carretera Costera Sur.

Apenas a principios de junio, la Semarnat rechazó la edificación del muelle Aldora, con una inversión de 57 millones de pesos; los resolutivos indican que los proyectos no aprobados no cumplían con la argumentación de protección al ecosistema ante el impacto ambiental que generarían.

Según el resolutivo número 4841 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dirigido a Luis Miguel Osio Barroso, promovente del proyecto Muelle Melipona, el particular ya había realizado trabajos en el sitio seleccionado, por lo cual hubo una inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien dejó indicaciones al promovente que no acató, por lo que fue una de las tantas razones por lo que no autorizó la edificación.

Éste último fue emitido para su evaluación ante la dependencia federal en octubre del año pasado; el otro en febrero de 2019, según los seguimientos de bitácora de la separata de la gaceta ecológica de la Semarnat.