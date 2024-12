Puente de entrada a Chetumal abrirá circulación antes de Navidad

La gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, confirmó que el puente de la avenida Álvaro Obregón, una de las obras más esperadas en Chetumal, capital de Quintana Roo, abrirá a la circulación antes de Navidad.

El puente, que ha permanecido cerrado por más de un año, cuenta con una extensión de 280 metros y beneficiará a más de 233 mil personas, además de los visitantes que ingresan a la capital desde las carreteras 186 y 307. Este paso vial es considerado la puerta de entrada a Chetumal, también conocida como "el lugar donde empieza México".

Durante su visita al lugar, la gobernadora aseguró que la obra está prácticamente terminada, con un avance del 97%. Actualmente, se están finalizando detalles como la instalación de barandales, el recubrimiento de carpeta asfáltica y el pintado de guarniciones.

La mandataria destacó que estas obras buscan impulsar el desarrollo económico, social y cultural del estado, favoreciendo tanto a las áreas urbanas como a las rurales, históricamente olvidadas. Además, resaltó que la ejecución de estas infraestructuras ha generado empleos y fortalecido el tejido social en Quintana Roo.