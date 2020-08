El puente sobre la Nichupté, será un beneficio o un ecosuicidio?

Recientemente se publicó una nota donde mencionan que el gobierno federal dio luz verde para la construcción de un puente vehicular que cruce el Sistema Lagunar Nichupté, para conectar la zona hotelera con la ciudad, obra que costará 4 mil 455 millones de pesos, que servirá para desahogar el tráfico de la zona turística de Cancún.

Habría que ver si esto pasó ya por las manos de las instancias internacionales encargadas de analizar el impacto ambiental que provocan estos proyectos de infraestructura.

El hecho de llevar a cabo la construcción de un puente en la Nichupté, dicen que sería un ecosuicidio y también el proyecto del Tren Maya, en Yucatán y Quintana Roo, ya que piensan destruirían una parte importante de la selva donde habitan diversos grupos de animales como el venado, el jaguar y el pau, lo que sería también un ecosuicidio.

También se menciona que en el presupuesto estaban destinados 14 millones de pesos para el mantenimiento de 10 años, es una ridiculez todo esto.

Es importante que la sociedad que se dedica a proteger el medio ambiente y los habitantes de Quintana Roo deben de tomar cartas en el asunto y manifestar la desaprobación de proyectos que provocarían la destrucción de vestigios mayas que son los único que nos conectan con el pasado, así como también se debe exigir el cuidado y conservación de esa hermosa selva que mantiene esa biodiversidad, (llamamos biodiversidad o diversidad biológica a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman. Esta es resultado de miles de millones de años de evolución, según procesos naturales, pero también debido a la influencia del ser humano).

Tenemos que ver que los estudios que presentan las personas de Mérida sobre los ecosistemas que están en peligro para que sean verificados por las organizaciones internacionales correspondientes, ya que todas las gentes que trabajan para el gobierno fueron nombrados por el grupo de Morena, por ello no tienen ninguna “credibilidad” todos los estudios con respecto al impacto ecológico y la biodiversidad necesarios para ello y estos deben ser avalados por organismos internacionales. ¡Ya basta!, estamos hartos y cansados de toda la pantomima con la que estas gentes funcionan, es inaceptable.

Y si firman este tipo de documentos sería bueno que saquen sus fotos, sus nombres y sus curriculums a ver si son gentes certificadas con un alto nivel académico, para ver si es aceptable lo que dicen y publicar una foto del documento que están firmando para conocimiento de la opinión pública.

La laguna está conformada de agua salada y agua dulce y es la más grande del estado, eso es algo importante y digno de reconocer, es por ello que se la hace un llamado al gobernador del estado para que reconsidere y reflexione ya que los hechos son los que hacen que los políticos sean recordados por sus aciertos, esperamos que no se deje manipular por gentes que están buscando sólo beneficios para sus empresas sin ponerse a pensar que estarían destrozando una de las lagunas más hermosas del mundo.

La importancia de los ecosistemas

Una de las joyas de la biodiversidad de nuestro país son los ecosistemas del Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, región ubicada en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo.

Los humedales, dentro de los que se encuentran clasificados los manglares, son esenciales para toda la vida sobre la tierra ya que mantienen el ciclo del agua circulando, así como también porque brindan la riqueza natural, comida, madera, agua para beber, además de constituir barreras naturales que protegen a las poblaciones de fenómenos naturales, entre otros beneficios.

Una de las funciones del Sistema Lagunar Nichupté radica en favorecer el mantenimiento y desarrollo de la dinámica ecológica de los arrecifes que conforman el Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, que a su vez forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM).

Este ecosistema protege especies tan importantes como el mangle rojo, negro, botoncillo, blanco y la palma chit, así como el cocodrilo, la rana leopardo, la iguana y la tortuga blanca.

Este sistema lagunar de 4,257 hectáreas, se encuentra dentro de los 142 humedales de México, registrados en la Convención Ramsar (La convención Ramsar es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos).

Necesario que el Tren Maya reúna los estándares internacionales que demuestren que es viable

Organizaciones indígenas solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, elemento indispensable de los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades.

Aseguraron que la construcción del megaproyecto denominado Tren Maya pone en peligro al territorio del pueblo maya y al acceso al agua en condiciones óptimas de las comunidades y poblaciones en la península.

Es indispensable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue las medidas cautelares solicitadas, dado que el megaproyecto Tren Maya continúa sin ajustarse a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, permitiendo así la pérdida del patrimonio natural y biológico del pueblo maya, y violando de manera irreparable su derecho al territorio y el derecho humano a acceder al agua limpia y salubre, concluyen.

Solo usaré cubrebocas cuando se acabe la corrupción: AMLO

El presidente dijo que no se iba a poner el protector (cubrebocas) hasta que no acabara con la corrupción, ahí sería bueno aclarar si habla de la corrupción de cuando él estuvo de regente o de cuando estuvo Ebrard, quien se dice sacó 3 juegos de placas de taxis, o ¿a qué se refiere con eso?

Sería bueno recordarle que cuando haga declaraciones las explique bien y que recuerde que “el pez por su propia boca muere”, una vez más demuestra que su peor enemigo es él mismo ya que todo el tiempo está diciendo cosas incoherentes, sería recomendable se le hiciera un psicoanálisis para ver cuál es el grado de su enfermedad mental.

La expresión "por la boca muere el pez" nos recuerda que tanto para peces como para seres humanos, abrir la boca más de la cuenta o a destiempo entraña un serio peligro: al igual que el pez es atrapado al morder el anzuelo, la persona que habla en exceso termina siendo víctima de su propia verborrea.

No se puede coartar la libertad de expresión

Es increíble que la dizque “regenta”, que no es más que una moza de servicio del señor López, haya impedido el derecho a la protesta en la Ciudad de México en la última manifestación que hubo en contra de este bandido, con qué derecho se atreve a no respetar la Constitución, los mexicanos no podemos quedarnos con los brazos cruzados para que esta bola de muñecos y López Obrador sigan yendo en contra de las garantías que la Constitución nos da.

Es por ello que aquí les recordamos lo que dicen los Artículos 6° y 7° Constitucional que corresponden a la Libertad de Expresión y la Libertad de Imprenta, que se detallan a continuación:

La libre manifestación de las ideas, pensamientos, opiniones, etcétera, constituye uno de los factores indispensables para el progreso cultural y social. ... Tenemos ese derecho porque lo dice la Constitución y además este derecho no es negociable”.

El artículo 6° de la Constitución Mexicana contiene la libertad fundamental de expresión de las ideas en los siguientes términos: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

En virtud de que la libertad de expresión está incorporada en varios tratados internacionales de derechos humanos que son derecho vigente en México debe entenderse que la obligación de respetarla se extiende también a los poderes legislativos.

La libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y de posibilidad de un régimen democrático; en otras palabras, es condición necesaria (aunque no suficiente, desde luego) para que se pueda considerar que en un determinado país hay democracia.

Artículo. 7o.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. ... Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución.

Necesaria la información completa de los nuevos consejeros del INE

Sería muy importante que se publicaran los nombres y todo su historial tanto académico como político de las personas que ha nombrado el INE que sirvan para conocer si no tiene ninguno antecedentes de pertenecer a algún partido político ya que de venir de alguna extracción política se cree que no podrían actuar de una manera imparcial en el INE.

Es por ello que se hace indispensable y para que tengan credibilidad, realizar una investigación para después publicarse, y demostrar con ello realmente quienes son los que están ahí, porque de no ser así no puede ser bien visto esto.

“Carta dirigida al sentido común” (Ya lo perdimos) (Carlos Alazraki)

“Estimado sentido común: Desde el inicio de la Creación, el universo ha creído en ti”.

“El sentido común que Dios nos otorgó, es y ha sido ejemplar”.

“Sin embargo, muchos de los habitantes de nuestro planeta, ya lo perdieron o nunca lo quisieron aprender”.

“Por eso es que en nuestra historia, el mundo ha vivido con sus grandes dramas”.

“Gobernantes que han perjudicado el desarrollo integral del planeta. Podría nombrarte a muchos personajes que gobernaron sin sentido común. Pero si te los nombro, mi Carta Semanal daría para unas 96 semanas. Y como sé que mis lectores saben a quiénes me refiero, prefiero obviar esas 96 Cartas”.

“Por eso te escribo, para platicarte lo que veo con dos presidentes que son socios, que se han visto una sola vez y que dicen que se adoran”.

“Me refiero a ya sabes quién”.

“Voy a comenzar con Trump”.

“Al día de hoy, va perdiendo contra Biden por 13 puntos según las encuestas”.

“Trump dice que no es cierto”.

“Que la mafia del poder o sea los medios, están en su contra y están confundiendo a propósito al pueblo bueno de Norteamérica”.

“Pero que no importa porque el pueblo bueno le va a apoyar y que él va a barrer”.

“Otra”

“El cubreboca es una mam… y no la uso”.

“El cubreboca no es una mam.. y por si las moscas, mejor la uso”.

“La que sigue:”

“Si protestan por los asesinatos de unos negros, les echo al ejército”.

“En este país sí hay libertad de expresión”.

“¡Adoro a los mexicanos!”

“Mejor no”.

“Tienen coronavirus”.

“¿Y qué importa que se hayan perdido 20 millones de empleos?”.

“¿O que seamos el país con más muertes en el mundo por el Covid 19?”.

““¡Seguimos siendo el país más grande, más fuerte y más guapo en el mundo entero!””.

“Así por el estilo”.

“Ahora, continuemos con ya saben quien”.

“Hace 4 meses asesinaron a 14 personas en Irapuato”.

“No hay bronca.. La seguridad ha mejorado .3%".

“La semana pasada, secuestraron a 20 guanajuatenses en Puerto Vallarta”.

“No hay bronca, porque al día de hoy, ya se vendieron 1 millón y pico de boletos para la rifa del avión no avión”.

“El lunes pasado, a Tamaulipas y Nuevo León les llegó un ciclón”.

“¿Saben qué? El 15 de septiembre en la noche, ¡Sí va haber grito! ¡Ajúa!””.

“Ya se perdieron 12 millones de empleos”.

“¡La gente está feliz, feliz, feliz!””.

“Oiga presidente: ¡No hay medicinas!”.

“Ya no tomen refrescos”.

“Además la curva ya está bajando”.

“El cubre bocas no sirve”.

“Presidente: Trump nos acaba de ¡mentar la ma…!”.

“Trump es mi brother, ¡déjenlo en paz!””.

“¿No ven que está en campaña?””.

“Presidente: Hay mucha corrupción en su gobierno”.

“Fue herencia del PRIAN”.

“¿Ya me entiendes mi querido sentido común?”.

“Ahora están cuestionando a Emilio Lozoya por un problema de corrupción que prescribió hace 2 años”.

“Ya acabó la corrupción en mi gobierno”.

“¿Ya me explico?”

“eluniversal@alazraki.com.mx”

Cómo va el mundo con las cifras del coronavirus

Cada vez es más alta la cifra de muertes que van en este momento en el mundo por el Covid-19 y es que ya son 17 millones de personas las que han resultado infectadas y 698 mil muertos por este virus.

Lamentablemente Estados Unidos es el país donde ya son casi 5 millones de personas infectadas y cerca de 160 mil muertos.

Esperamos que con estos resultados las personas tomen las medidas y precauciones necesarias para evitar que sigan dándose más contagios y con ello más muertes. ¡Cuídense!

Pretendían boicotear las próximas elecciones de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos trató de boicotear las próximas elecciones de ese país al pretender un cambio en las fechas de elecciones, pero el calendario de elecciones nunca se ha modificado ni siquiera durante los periodos de guerra.

Es por ello que la respuesta de los Republicanos fue contundente, No se va a retrasar por ningún motivo la fecha de elecciones, esto marca muy claramente la impopularidad que ya tiene este hombre, y con esto también aumenta la probabilidad de que el señor Biden sea tomado cada vez más en cuenta, este hombre contó con 8 años de experiencia con el señor Obama y por su buena trayectoria fueron reelegidos, por su gran capacidad y su positiva actitud en pro del mundo.

