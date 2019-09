Turismo de cruceros atracará en Puerto Morelos

Stephani Blanco/SIPSE

PUERTO MORELOS, Q. Roo.- A partir de noviembre llegarán a Puerto Morelos los dos primeros cruceros de Vidanta y Le Ponant, de segunda y tercera generación, como parte de una “Ruta Maya” que detonará ese sector de turismo en el onceavo municipio.

Alicia Ricalde Magaña, directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), explicó que no son buques de gran capacidad, al ser pequeños de no más de 400 pasajeros, por lo que no se requieren modificaciones al muelle del puerto.

Afirmó que no generará una competencia para el sector hotelero, porque sólo se suman a la oferta que tiene Cozumel y Mahahual.

La ruta saldrá los días jueves y sábado desde Estados Unidos hacia Puerto Morelos, con ruta al Puerto de Progreso, Campeche, y Tabasco, siendo intermodal, de altura y de cabotaje, que recorrerá la Península de Yucatán.

De acuerdo con la funcionaria, el turismo que detonará es el cultural, que busca conocer sobre los mayas, principalmente visitantes de edad avanzada que quieren tranquilidad durante su viaje, conocer pueblos mágicos, zonas eco turísticas y se considera como selecto, a diferencia de los que llegan en los grandes cruceros, que son conocidos como de quinta y sexta generación.

“Este 2019 ya están programados los arribos de los buques a la terminal marítima de Puerto Morelos, siendo un punto estratégico al tener atractivos como la Ruta de los Cenotes”, agregó.

Al manejar carga y pasajeros el recinto se convierte en un puerto multiusos, bajo las medidas de seguridad y protección, aunque Ricalde Magaña aclaró que no será un Home Port.

La Apiqroo, en este punto del onceavo municipio, realizó mejoras como la impermeabilización del almacén, luminarias en el camino de acceso y patio de maniobras de los contenedores, además de adecuaciones a la sala de espera.

“Puerto Morelos ya había experimentado en el tema de pasajeros y ferrys que transportaban vehículos desde Estados Unidos y estamos motivando ahora de nuevo a impulsar el turismo de la industria de cruceros”, mencionó.

Al cierre de 2018 la Secretaría de Turismo estatal, anunció que la empresa Capri Cruise iniciaría el primer viaje hacia Puerto Morelos en Semana Santa de este año, situación que no se concretó.