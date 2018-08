Alistan puesta en escena ‘Mi novio Arjona’

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La compañía Comedian Teatro, dirigida por Héctor Izaguirre, presentará la puesta en escena “Mi novio Arjona”, este 18 de agosto, en el Teatro 8 de Octubre, una crítica y a la vez homenaje a las canciones del trovador guatemalteco Ricardo Arjona. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Héctor platica cómo surgió esta obra e invita al público a no perderse esta divertida comedia que terminará en un gran concierto musical.

“La idea de hacer esta obra surgió cuando estaba en el palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y se me ocurrió comentar qué pasaría si se presentara ahí Arjona y las reacciones de la gente me hicieron escribir a manera de ironía esta puesta, pues a muchos les gusta y a muchas otras personas no, así que me puse a pensar qué pasa cuando le dedicas a alguien una canción de Arjona y así surgió “Mi novio Arjona”, detalló Izaguirre, la mente creativa de esta puesta.

“Mi novio Arjona” narra la historia de un chavo súper fanático de Arjona que al hablar con su novia utiliza versos de las canciones del cantante guatemalteco…

“Es una obra musical que presentamos en México y le gustó a la gente, estuvo en la Muestra Estatal de Teatro, entramos de churro y tuvo buena aceptación por parte del público. A nosotros nos gusta mucho hacerla, nos divertimos y el público reacciona, a nosotros nos gusta ver a la gente que se identifique con la obra, porque además hacemos un debate con el público, hay escenas de improvisación donde invitamos al público a participar y alguien del público ayuda a que hagamos el final de la obra, esperemos que vayan y se diviertan”, detalló Héctor Izaguirre, también director del montaje.

Dentro de la obra existe un personaje, el espíritu musical, interpretado por Ángel Aguilar, el cual es el punto medio entre el fanatismo y el aborrecimiento al intérprete de Mujeres.

“Esta obra es para los que les gusta Arjona y para los que no, yo no sabía nada de él y ahora me tuve que aprender sus canciones y ya hasta nos gustan, aunque no sea lo tuyo puedes ver esta obra y hasta analizarla, la obra está muy interesante porque Héctor logró armar una historia con todas las canciones y cuadró, no cualquiera puede hacerlo, es un proyecto interesante”, detalló Ángel quien también se encarga de la música en vivo.

Prometen toda una experiencia musical

“Como nos vamos a presentar en el Teatro 8 de Octubre aprovecharemos el espacio para armar un concierto de verdad, así que invitamos al público a que viva la experiencia de una obra musical, que cante, que grite y es un reto como actores que al final de la obra la gente se vaya con ganas de cantar más y disfrute al máximo su asistencia”, detalló Héctor, quien invita al público a esta puesta y cierra esta entrevista con el slogan de la obra: “Ámala, ódiala pero vívela”.