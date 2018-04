Redes sociales definirán elecciones 2018

Esto apenas comienza y además de la creación de cuentas de las y los candidatos, en donde hablarán de sus propuestas y actividades cotidianas, tratarán de ser más cercanos con el electorado y con sus detractores.

Las campañas electorales ya arrancaron y muchos de los adeptos se ganarán a través de los medios electrónicos. Para comenzar no creo que las cuentas de Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube u otras estén manejadas por el político o el candidato, en especial en México, donde el mayor éxito en ese ámbito es delegar. A lo mejor estoy equivocado y seguramente habrán honrosas excepciones, pero creo que la mayoría de las personas que ven a un político en Facebook piensan lo mismo; no me puedo imaginar a todos los diputados twitteando o haciendo memes.

Lo que es una realidad es que estas campañas electorales se decidirán en las redes sociales. En ese campo de batalla tendrán lugar las confrontaciones y el diálogo de los políticos con los electores y de los ciudadanos con los ciudadanos. No habrá horario, ni limites, será una guerra de todos contra todos. Atrás quedarán los debates formales y aún más atrás las plazas públicas. Esta será una campaña muy diferente a todas las que conocemos. Y aunque aún el panorama político no está definido, el uso de las redes sociales ya atiza los fuegos con enfrentamientos entre candidatos. Pocos en verdad son los aspirantes que desde antes en Twitter y Facebook navegan y ellos son quienes manejan su cuenta, hoy ya podemos observar que algunos desempolvaron sus cuentas y otros más las crearon, por lo que las redes sociales serán preponderantes en estas elecciones.

En México tenemos casi 40 millones de usuarios de internet, 63 por ciento de ellos en edad de votar y destinando más de tres horas y media al Internet, así que como “mercado meta” de una campaña política resulta muy interesante. Para estos usuarios la tercer y cuarta actividad más frecuente en Web es ver videos y acceder a redes sociales, respectivamente. De cada 10 internautas en México, seis acceden a las redes sociales y de esos seis, 60 por ciento consultan sus redes sociales a diario.

Desde hoy las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp y muchas otras funcionan para dar a conocer hechos que están sucediendo en el momento; su fuerza radica en que así como están sucediendo las cosas, inmediatamente se están transmitiendo a millones de teléfonos inteligentes, tabletas, y computadoras conectadas a la red. Eso sin duda representa para quienes aspiran a puestos de elección un enorme escaparate para dar a conocer, no sólo su persona, sino sus ideas, proyectos de trabajo y plataforma electoral.

En los próximos días las redes sociales serán atiborradas de mensajes, imágenes y demás que se les ocurra a los hacedores de campañas para posicionar a sus aspirantes. Harán uso y hasta abuso de estos medios masivos de comunicación para mostrar a los electores a los candidatos, ya sea con mensajes pagados o mediante páginas propias y cuentas de los candidatos.

En un contexto de conexión sin precedentes, los dispositivos móviles como la comunicación digital jugarán un papel determinante a la hora de brindar información relevante y oportuna, contribuyendo así a perfilar la intención de voto.