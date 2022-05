Alumnos de kínder, primaria y secundaria tendrán uniformes y útiles gratis

La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó una ley para la dotación gratuita de uniformes, mochilas y útiles escolares a las alumnas y los alumnos inscritos en kínder, primarias y secundarias públicas.

De acuerdo con un comunicado, las diputadas y diputados aprobaron este dictamen con minuta de Ley, mediante la cual las alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas de educación básica tendrán el derecho a recibir gratuitamente del Gobierno del Estado:

dos uniformes escolares,

una mochila y

un paquete de útiles escolares

por cada ciclo escolar anual conforme al calendario autorizado por la Secretaría de Educación Pública.

Cabe mencionar que el otorgamiento de los uniformes, mochilas y útiles escolares no estará sujeto a ningún tipo de condicionamiento por parte del gobierno estatal, ya sea con fines políticos, económicos o sociales, que conlleven algún tipo de discriminación.

Por crisis, escuelas de Quintana Roo dejaron de exigir uniforme

El pasado 18 de abril, Novedades Quintana Roo publicó que las escuelas de nivel básico (kínder, primaria, secundaria) y medio superior no podrán exigir durante el ciclo escolar actual, que los alumnos porten de manera obligatoria el uniforme, debido a que muchas familias no tienen las condiciones económicas para adquirirlos.

Sergio Acosta, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Quintana Roo, explicó que este acuerdo se logró entre las asociaciones municipales y las autoridades educativas.

“En este ciclo escolar no es obligatorio el uniforme, no pueden presionar o condicionar a un padre de familia a que su hijo o hija reciba la educación que le corresponde porque no asiste con el uniforme”.

En caso de que los estudiantes no tengan la oportunidad de actualizar su uniforme, estos pueden acudir a los planteles utilizando una

- playera lisa blanca,

- pantalones de mezclilla o de cualquier color,

- tenis o zapatos.

(Con información de Fernanda Duque)