Expertos opinan sobre el consumo legal de marihuana

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La propuesta de legalizar la marihuana en Quintana Roo comentada ayer por Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, revive en Playa del Carmen el debate sobre el consumo del narcótico.

El funcionario federal también hizo mención del estado de Baja California Sur, otra entidad con importante actividad turística. La propuesta va encaminada a combatir los niveles de inseguridad en ambos territorios, ocasionados presuntamente por el tráfico de sustancias prohibidas.

Por un lado María Elena Mata Pineda, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en la Riviera Maya, pese a las afectaciones de salud que podría acarrear la droga, vio de manera positiva una posible legalización del mismo, al ser una propuesta emitida por un funcionario federal.

No obstante, para Dominique Torres Reinoso, directora del Centro de Integración Juvenil, el consumo legal de esta hierba acarrearía un serio problema de salud en el estado al ponerlo al alcance de cualquier persona.

El año pasado esta asociación civil atendió a alrededor de 100 menores de edad que presentaban serios problemas de consumo de marihuana, sin embargo Torres Reinoso dijo que hay un número no calculado de adictos de esta droga no sólo en Solidaridad, sino en el estado.

“Considero que no estaría tan descabellado, de alguna manera cuando haya una regulación las cosas mal hechas ya no habrían, es decir ya no habrían malos, pero esto depende de las autoridades. Sí para el licenciado de la Madrid la legalización de esta hierba es la manera de solucionar el problema que tiene Quintana Roo, pues bienvenido”, dijo por su parte Mata Pineda.

La representante del sector empresarial sostuvo que la puesta en marcha de una propuesta de este tipo no derivaría en un problema de salud y comparó el consumo de marihuana con el del alcohol y el tabaco.

En torno a la propuesta se buscó también la opinión de Manuel Paredes Mendoza, director de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, pero no accedió a alguna entrevista.

La propuesta del secretario de Turismo fue realizada en el marco de la Conferencia Anáhuac “Perspectivas Turísticas 2018”, de acuerdo con información de medios de comunicación.