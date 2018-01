Continúan investigaciones contra cómplices de desvío al erario

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El gobernador del estado Carlos Joaquín González afirmó que la vinculación a proceso de Roberto Borge Angulo es una muestra de impartición de justicia, por lo que continúan los procesos contra 40 implicados en la afectación a las arcas estatales por la menos 3 mil 900 millones que se cometió en el pasado sexenio, y en la que se encuentran coludidos empresarios.

“Lo más importante en este proceso será buscar recuperar parte de lo que se ha perdido para la sociedad quintanarroense; ya no puede (Roberto Borge) quedar libre a partir del proceso que se llevó el día de ayer, el juez lo ha vinculado a proceso y tendrá que llevar el juicio desde la prisión”, dijo en una entrevista la mañana de ayer.

Recordó que junto con el ex gobernador, hay cuatro decenas más de personas que atentaron contra el patrimonio de Quintana Roo, tanto ex funcionarios como “gente de la iniciativa privada”, y aunque ya se ha documentado una afectación de 3 mil 900 millones de pesos las investigaciones al interior del gobierno continúan.

“Se han presentado poco más de 18 denuncias de manera local, en ellas hay más de 40 ex funcionarios y gente de la iniciativa privada, se continúan las investigaciones, algunos ex funcionarios están o han estado en prisión. Hemos investigado y esos recursos se perdieron, no llegaron a donde debieron llegar”, agregó.

Los recursos que se perdieron eran tanto estatales por 3 mil millones de pesos, derivado de la venta de tierras propiedad del Estado que fue vendida a precio mucho más bajo, como del desfalcó a varias dependencias que se ha documentado en las auditorías; a eso suman 900 millones de dinero federal que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda investigan.

Borge Angulo enfrentará un proceso judicial desde una prisión de Morelos por el delito operaciones con recursos de procedencia ilícita que promovió la PGR, aunque tiene otras denuncias promovidas por la Fiscalía General del Estado en su contra.